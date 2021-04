Spouštíme podcasty, ale cestou online prohlídek jít nechceme, říká šéfka Národního památkového ústavu

Kdy se otevřou státem spravované památky veřejnosti? Jak bude vypadat letošní sezona na hradech a zámcích? Zvýší se vstupné? A máme si zvykat, že prohlídky historických objektů se ve větší míře přesunou do online prostředí? Vladimír Kroc se ptal generální ředitelky Národního památkového ústavu Naděždy Goryczkové. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:45 1. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková. | Foto: František Vlček | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Kdy se zahájí nová návštěvnická sezona?

Připravujeme se na to, že budeme schopni otevřít ze dne na den, jakmile se uvolní protiepidemická opatření. Nicméně reálný odhad je, že bychom mohli naše hrady a zámky otevřít někdy na konci května, případně začátkem června, čili očekáváme, že to bude obdobné jako v loňském roce.

Otevřou se objekty Národního památkového ústavu najednou? Nebo podle čeho byste to časově odstupňovali?

Jakmile se umožní otevřít památky, tak zpřístupníme všechny, které máme ve správě. Už dnes můžu říct, že na návštěvníky čeká celá řada zajímavých i nových instalací, protože jsme nezaháleli. V loňském roce, který byl omezen z hlediska zpřístupnění památek veřejnosti, jsme realizovali celou řadu prací a akcí na správách památkových objektů. Připravovali jsme nové prohlídkové trasy, nové instalace, dělali jsme generální úklidy a hlavně jsme se věnovali obnově a údržbě našich památek.

Organizujete online prohlídky? A pokud ano, jaký je o ně zájem?

V rámci koronavirové pandemie jsme – tak jako všichni ostatní – vstoupili do online prostoru, natáčeli jsme virtuální prohlídky. A ty nejlepší a nejpovedenější jsme zpřístupnili veřejnosti na našem webu Zůstaňte s námi v onlinu. Nicméně vnímáme online prohlídky pouze jako prostředek, jak zůstat s návštěvníky právě v době, kdy je lockdown, nebo kdy nemohou být z různých důvodů navštěvovány památky. Ale nemyslím si, že je to něco, co bychom chtěli v budoucnu dále rozvíjet – online prohlídka nikdy nemůže nahradit zážitek z osobní návštěvy památky. Navíc, osobní prohlídky generují i výnosy, které jsou pro nás důležité a ze kterých jsou památky udržovány a obnovovány.

Neuvažovali jste, že byste virtuální prohlídky zpoplatnili?

To určitě ne, zaměřujeme se především na živé osobní prohlídky. Nicméně uvažujeme, že v online světě zůstaneme, ale trochu jiným způsobem než prostřednictvím virtuálních prohlídek. Chtěli bychom se do budoucnosti zaměřit především na komunikační platformu s širokou veřejností a na zlepšení obsahu našich sociálních sítí. Od 6. dubna například spouštíme naše podcasty, kterými chceme přiblížit práci různých profesí v Národním památkovém ústavu – v našich řadách máme dokumentaristy, výzkumníky, archeology…

Až se otevřou památky Národního památkového ústavu, kam se máme vydat nejdříve?

Díky tomu, že jsme mohli obnovovat a věnovat se investičním akcí, tak budeme letos otevírat opravdu velké množství nových objektů. Budeme otevírat obnovený zámek ve Vimperku, pak to budou obnovené zahrady na Pernštejně. A to vše z evropských fondů.

