Nový ministr kultury se chce věnovat opravám. ‚Stav památek je strašně zanedbaný,‘ řekl Zaorálek

Nový ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD je ve funkci necelé dva týdny. Při svém nástupu zmínil, že prioritou jeho resortu bude snaha získat více peněz na opravu památek. Státní hrady a zámky navštěvují ročně miliónů turistů, opravy se dočkají Kalrštejn nebo zámek v Náchodě. Praha 8:00 8. září 2019

„Kulturní památky netleskají, pane ministře, kulturní památky chátrají…,“ řekl při jmenování nového ministra kultury prezident Miloš Zeman. A také podle šéfa resortu Lubomíra Zaorálka z ČSSD jsou památky opomíjeným tématem.

„Tady snad nikdo soudný nemůže mít jiný názor než, že ten stav památek v této zemi je pořád strašně zanedbaný. Je to dědictví minulosti, máme dluh vůči památkám. Někteří naši sousedé v Německu nebo Rakousku jsou na tom mnohem lépe, i když to jsou bohatší země,“ řekl Zaorálek.

Národní památkový ústav se stará o více než sto zámků a hradů. Jedna z nejvýznamnějších středověkých památek - hrad Karlštejn - se podle ředitele Územní památkové správy v Praze Dušana Michelfaita dočká opravy letos v říjnu.

„Nabídky projdou kontrolou, je jmenovaná komise, ta podepisuje mlčenlivost a ty nabídky musí zkontrolovat. Potom proběhne posouzení, hodnocení, vybere se vítěz. Pak běží 15denní lhůta na možné odvolání a teprve po té lhůtě se uzavírá smlouva a vkládá se do registru. Doufáme, že to bude do poloviny října,“ uvedl Michelfait.

Zakázka by měla podle propočtů stát 121 miliónů korun.

Zámek v Náchodě

Zhruba stejnou cenu bude mít také oprava státního zámku v Náchodě, který už delší dobu potřebuje opravit přilehlý lesopark.

„V parku je potřeba zvládnout dvě části, jedna je víceméně pohledová, jak obecně celý ten prostor podzámčí bude působit, ať již na návštěvníka nebo na místního občana, tzn. nakládání s dřevinami i s ohledem na kompozici prostoru. Druhá část je technická, která řeší problémy opce, problémy s nakládáním s vodou atd.,“ říká památkář Jiří Svoboda.

Zakázka by měla stát zhruba 125 miliónů korun a rekonstrukce pod náchodským zámkem by měla být hotová do dvou let.