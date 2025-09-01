Nejkrásnější je vidět desetitunové monstrum, jak si to křižuje pouští, říká fotograf Rallye Dakar
Fotograf Marek Pitaš se už sedmkrát zúčastnil legendárního závodu Rallye Dakar. Jednou byl v Peru a šestkrát v Saúdské Arábii. „Nikdy se mi ani nesnilo, že bych někdy mohl vyfotit kamion v akci uprostřed pouště,“ říká. Jeho snímky budou k vidění v Malých lázních v Bělovsi na lázeňské kolonádě v Náchodě do 14. září.
Na co se mohou lidé při komentované prohlídce vaší výstavy těšit? Co jim všechno řeknete?
Všechno, co budou chtít vědět ze zákulisí Rallye Dakar. Je to především o tom, že když tam sami nemohou být, mohou se zeptat někoho, kdo tam byl.
Marek Pitaš, fotograf závodního týmu Buggyra Racing na slavném závodě Rallye Dakar
Co vše na vašich snímcích uvidíme? Zejména asi auta, předpokládám.
Je tam dost aut a kamionů, občas i nějaká motorka. Ale spíš auta a kamiony, především kamiony, protože mi přijde nejkrásnější vidět to téměř až desetitunové monstrum, jak si to křižuje pouští. To je nádherné. Jsou z toho parádní záběry, jen musí člověk vědět, kterým směrem případně může utéct, aby to bylo bezpečné.
Jak jste se dostal k fotografování?
Studoval jsem Jiráskovo gymnázium v Náchodě, kde byl fotokroužek pod vedením Iva Forejta. A pan učitel to vedl skvělým způsobem, každý týden jsme se scházeli a diskutovali nad tvorbou, každý něco vytvořil a předvedl to ostatním. Byla to skvělá zpětná vazba, která mi velmi pomohla do základů. Tam to celé začalo.
Od focení struktur do stáje Buggyra
Co jste v těch začátcích nejčastěji a nejraději fotil? Asi to nebyla auta.
Auta to nebyla, protože na běžné silnici příliš zajímavým způsobem automobily nejezdí. Já jsem se snažil o detaily a struktury, protože fotografie je zachycení toho, co je opravdu reálné. Taky jde ale o to nějak zachytit to, co vlastně reálné být nemusí.
Prošel jste i klasickou fotografií? To znamená focení na film, sám si dělat fotky, vývojka, ustalovač, temná komora?
Přiznám se, že jsem už dítě digitální doby a s tímto mám pramálo zkušeností.
Měl jste nějaké fotografické vzory, které vás inspirovaly?
To byli fotografové ze zdejšího regionu – starší kolegové a třeba i Michal Fanta, novoměstský rodák, který získal i ocenění Czech Press Photo. On fotografuje hasiče.
Jak jste se tedy potom dostal k focení závodních aut?
Byl jsem velký fanoušek Rallye Dakar a když tým Buggyra Racing vstoupil do těchto závodů a zveřejnil inzerát, že shání člověka, který by s nimi jezdil, fotil, řešil sociální sítě a marketing, tak jsem na to odpověděl a ono to dopadlo. Jsem hlavním fotografem pro Buggyra Racing.
Kolikrát jste už byl na Dakaru?
Sedmkrát. Jednou jsem byl v Jižní Americe v Peru v roce 2019 a šestkrát v Saúdské Arábii. Pokud bych to měl porovnat, je to hodně rozdílné, úplně jiný kontinent. Člověk si myslí, že to bude stejná poušť, jen písek, ovšem je to převážně spíše kamení, jsou tam velké rozlišnosti, i když poušť je vlastně stále stejná.
Jak vypadal na Dakaru váš každodenní život fotografa?
Den to byl hodně dlouhý, spánku je obecně na Dakaru málo, protože závodníci urazí za 14 dní tisíce kilometrů, nejen závodních, ale i přejezdových. A všechen doprovodný personál, i ten mediální, musí tu porci kilometrů zvládnout s nimi. Občas musí zvládnout i mnohem víc, protože je nutné někde něco nadjet nebo se vracet atd.
Jak se fotí závodní speciály a rychlá auta? Čekáte na ně někde na trati, nebo se před vás naopak postavily a pózovaly?
To také. To je zapotřebí na začátku, když ještě nejsou auta obouchaná, hezky je nafotit i s čistými kombinézami jezdců. A potom je potřeba některé chytit, jelikož to jsou závodní auta, která nečekají na fotografie. Je nutné si to dobře naplánovat, kdy a kde je potkat, jestli to stihnete tam dojet. Nebo jet raději pro jistotu do cíle, kde se vám také podaří zachytit dobrý výsledek, kdy mají jezdci emoce, pláč i smích.
Snímky aut nad dunami jsou vzácné
Kdy je takové auto nejvíce fotogenické? Když jede, nebo když má vytočená kola do zatáčky, z bočního pohledu, zepředu, zezadu?
Pokud je ta zatáčka provedena nějakým driftem, tak to je super. Nebo skok auta přes dunu. To se mi také povedlo, ale spíše při testovacích jízdách, kdy tam třeba jelo už podruhé na stejném místě. Na Dakaru nevědí, co tam bude za dunou, takže skok je většinou špatná věc. Protože neví, jak dlouho a hluboko budou padat. Při závodech je už opravdu výjimečná záležitost, když se to povede zachytit fotografem.
Co nebezpečné okamžiky, když se na vás třeba řítí takový kamion?
To je ještě docela dobré, protože ho člověk vidí přijíždět a tuší zhruba, kam pojede. Závodníci před ním tam jeli nějakou zatáčku a je tedy dobré se postavit tak, kdyby náhodou tu zatáčku nevybral, aby člověka nepřejel. Ale zase přímý pohled je nejlepší, takže mít vymyšlenu únikovou uličku. Nebo právě na dunách je nebezpečné být přímo pod dunou. To člověk nesmí, protože nikdy si nemůžete být stoprocentně jistý, že tam něco nepojede. Radím tedy nebýt pod dunou, protože tam řidič a závodník vůbec nevidí.
Vybavíte si nějaký nebezpečný moment, který jste zažil při fotografování?
Těch je spousta. Já si je už ale raději nepřipomínám, protože to vás pak ovlivní v tom, že byste tam třeba znovu nešel tak blízko. Na druhou stranu, jsem dost obezřetný, takže si nechávám vždy únikovou uličku nebo bezpečnou vzdálenost.
Jakou svoji fotografii z Dakaru máte nejraději?
Mám jednu první, co nebyla přímo z Dakaru, ale z testování v Tunisku. Ta byla první, u které jsem si říkal, jo, tak o tomto se mi ani nesnilo. Že bych někdy mohl vyfotit kamion v akci uprostřed pouště. To bylo skvělé. A pak mám nějaké snímky, na které jsem třeba hodně dlouho čekal. V Peru u jednoho kaňonu jsme čekali snad půl dne, ale nastaly nějaké technické problémy a kamiony startovaly později, takže tam už byla téměř tma. Skoro si mi to pak nepodařilo vyfotit tak, jak jsem chtěl. Ale je to také o tom, že si musíte poradit s aktuální situací.