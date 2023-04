Neviditelnými herci století se stali Hana Maciuchová a Viktor Preiss. V anketě hlasovalo přes 80 tisíc lidí

Nejoblíbenějšími herci posledních sto let jsou Hana Maciuchová a Viktor Preiss. Vyplývá to z výsledků ankety Neviditelný herec století, kterou Český rozhlas uspořádal k příležitosti 100. výročí zahájení rozhlasového vysílání. Do ankety se zapojilo více než 82 tisíc posluchačů. Slavnostní vyhlášení z Nové scény Národního divadla živě přenášely stanice Radiožurnál, Dvojka i Vltava. Osobně se ho zúčastnila většina ze žijících nominovaných.

