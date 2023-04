Z Českého rozhlasu až do newyorské Carnegie Hall. Jan Smigmator zpíval i před jazzovými legendami

K blížícím se stým narozeninám dostal Český rozhlas předčasný dárek až v New Yorku. Pronikl do slavné Carnegie Hall, a to díky zpěvákovi a moderátorovi pořadu Klub Evergeen, který vysílá sesterská stanice Dvojka. Český swingař Jan Smigmator si v koncertní síni na Manhattanu vychutnal svůj životní večer, během kterého mu tleskala třeba i americká jazzová legenda Marilyn Mayeová. Reportáž New York 11:56 30. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plakát, poutající na koncert Jana Smigmatora před vstupem do newyorské Carnegie Hall | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál

New York je hudební metropolí se vším všudy – muzikanti tady dokonce i stávkují. Skupina hudebníků z místního orchestru DCINY zrovna demonstruje za důstojné pracovní podmínky. Svá místa na pódiu v Carnegie Hall nechali tito muzikanti tentokrát prázdná a místo toho hrají přímo na ulici.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Jana Kaliby

Je to takový bonusový předkrm pro ty, kdo tudy rychle prchají před deštěm do budovy a míří na koncert českého swingaře a moderátora Českého rozhlasu Jana Smigmatora.

„Můj sen vysílat v Rozhlase vlastní hudební pořad vznikl někdy v době, kdy jsem chodil na konzervatoř a kdy jsem utrácel všechny své peníze, myšleno kapesné, za CDčka v pražském Bontonlandu. Ten sen se splnil a teď se plní další sen, který se mi ještě před pár lety zdál jako absolutně nereálný,“ popisuje své pocity Smigmator.

„Mě k tomu tak trošku nakopla – v pozitivním slova smyslu – má newyorkská mentorka, koučka, skvělá zpěvačka, legenda americké hudební scény, Marilyn Mayeová, která mi řekla – proč bys nemohl zpívat v Carnegie Hallu? Rozhodně můžeš zpívat v Carnegie Hallu!“ popisuje své pocity.

Zazněla i moravská lidovka

Český rozhlas Jan Smigmátor během koncertu i dvakrát zmiňuje. A do publika mává a děkuje mimo jiné i své mentorce, zmiňené Marilyn Mayeové. Americké jazzové legendě je 95 let a stále zpívá. Nedávno také měla solový koncert v Carnegie Hall a pro Český rozhlas říká, že její český žák zvládl své vystoupení úžasně.

„Byl skvělý, miluju, jak zpívá a jak u toho vypadá, jak se pohybuje,“ říká jazzmanka a směje se, že během koncertu pozorovala, jak praktikuje některé konkrétní rady, které mu dala. Třeba nezpívat pro lidi, ale lidem, dívat se jim u toho neustále do očí, navazovat kontakt.

Kromě Mayeové dorazily i další osobnosti americké hudební scény. „Přihodila se naprosto neskutečná věc. Na můj koncert v Carnegie Hall přišel tajemník Franka Sinatry. Člověk, který s Frankem Sinatrou spolupracoval čtyřicet let. A dnes je viceprezidentem společnosti Frank Sinatra Enterprises. A je to hudební producent, který vydává veškerou jeho hudbu, která ještě třeba nebyla vydaná. Má dohled nad celým Sinatrovým odkazem,“ popisuje nadšeně Smigmator.

Jak dodává, v životě by ho nenapadlo, že by na koncert českého swingového zpěváka do Carnegie Hall přišel „někdo z těchto vrstev“. „Je to pro mě třeba obrovská pocta,“ dodává.

Premiéra

Jan Smigmátor vystoupil v Carnegie Hall coby první český jazzový a swingový zpěvák s americkou klasikou svých žánrů, ale i s českými texty. Z autorů zazněli bratři Gershwinové, Michel Legrand, ale i Antonín Dvořák a taky moravská lidovka.

Jan Smigmator se svou mentorkou, jazzovou legendou Marilyn Maye | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas Radiožurnál

Na otázku, zda jeho nově nabytý „status zpěváka z Carnegie Hall“ nepovede k jeho odchodu z Českého rozhlasu, ale odpovídá. že je to naopak motivace pro další vysílání.

„Naopak. Každá newyorská návštěva je velkou inspirací pro vysílání v Českém rozhlase, protože tady trávím opravdu hodně času v jazzových klubech, divadlech, potkávám se s nejrůznějšíma muzikanty a zpěváky. A kdykoliv se vracím, tak vezu do Klubu Evergreen, potažmo na vlny Českého rozhlasu spoustu nové muziky,“ říká s tím, že je díky tomu „takovou česko-americkou hudební spojkou“.