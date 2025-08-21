Nová kniha Dana Browna se odehrává v Praze. Zahájení prodeje bude 9. září, později dorazí i autor

První zájemci si budou moci koupit novou knihu Dana Browna Tajemství všech tajemství 9. září v 7 hodin ráno v přízemí Staroměstské radnice. Prvních sto zákazníků si bude moci koupit knihu s vlastnoručním podpisem autora. Všechny účtenky budou navíc slosovány a 20 výherců dostane vstupenky na zářijový pořad s Brownem v pražské Lucerně zdarma.

Dan Brown

K zahájení Dan Brown nahrál speciální pozdrav pražskému publiku | Zdroj: Nakladatelství Argo

K zahájení prodeje zahrají Pražští filharmonikové, Dan Brown nahrál speciální pozdrav pražskému publiku. Na místě bude redaktor knihy Petr Onufer a Michala Marková, jedna ze dvou překladatelů knihy. Ve stejný okamžik jako kniha vychází i e-kniha a audiokniha, kterou načetl Aleš Procházka.

Děj knihy Tajemství všech tajemství začíná v Praze, posléze míří do Londýna a New Yorku. Profesor symbologie Langdon v Praze navštíví přednášku badatelky Katheriny Solomonové, s níž navázal romantický vztah.

Solomonová se věnuje noetice a pracuje na knize, která přináší alarmující odhalení o podstatě lidského vědomí a má potenciál vyvrátit leccos, čemu lidstvo pevně věří po staletí. Jejich pražský pobyt náhle naruší brutální vražda a zavládne chaos.

Katherine záhadně zmizí i se svým rukopisem, Langdon se stane objektem zájmu mocné organizace i terčem záhadného útočníka, jenž jako by se vynořil z dávných pražských legend.

Partnerem slavnostního uvedení knihy je Prague City Tourism, které plánuje využít toho, že se nová kniha odehrává v Praze.

„Věříme, že zapojení Prahy do děje nové knihy Dana Browna posílí dobré jméno města a přitáhne návštěvníky, kteří přijíždějí hlavně za její historií a kulturou, nejen za zábavou. Už nyní připravujeme tematické vycházky a dlouhodobou kampaň, která propojí příběh knihy s reálnými místy v Praze,“ uvedl předseda představenstva Prague City Tourism František Cipro.

Jeden z nejprodávanějších světových autorů Brown navštívil Prahu několikrát. V roce 2021 se na svém vystoupení v Obecním domě představil jako knižní autor, skladatel i klavírista. Brownovy romány vycházejí v 56 jazycích a prodalo se jich přes 250 milionů výtisků.

