Končí příjem přihlášek na nového ředitele Národní knihovny, vítěze vybere ministr kultury

Martina Kocandu odvolal ministr kultury z funkce po třech letech. E-knihovna měla integrovat různé databáze a spojit například digitální knihovny a internetové zdroje pomocí jednoduchého rozhraní. Projekt ale prověřovala policie a Bezpečnostní informační služba, šlo v něm o dotaci z evropských fondů za 144 milionů korun. Koncanda později uvedl, že sporný projekt sám ukončil.

Zaorálkovi ale dlouhodobě vadil i pomalý postup další fáze rekonstrukce Klementina, které je sídlem Národní knihovny. To se rekonstruuje přes deset let a potíže s ním měli i Kocandovi předchůdci. Podle současných plánů vlády by se program, v němž se pro Klementinum počítá ještě s neutracenou miliardou, měl prodloužit o čtyři roky.

Dočasným řízením Národní knihovny Zaorálek pověřil ředitele Knihovnického institutu Víta Richtera. Ten jí má vést do doby vyhlášení nového ředitele. Konkurz ministerstvo kultury vyhlásilo na začátku září a zájemci mohli do pátku podávat přihlášky. „Bohužel nemůžeme sdělit, kdo přesně se o místo ředitele Národní knihovny uchází,“ říká Michaela Lagronová, mluvčí ministerstva kultury.

Z přihlášených kandidátů, kteří splní požadovaná kritéria, bude vybírat výběrová komise. Uchazeči ji mají mimo jiné představit koncepci rozvoje Národní knihovny včetně priorit na příští tři roky. Komise pak ministrovi kultury přeloží seznam maximálně tří uchazečů a ten z nich vybere vítěze. Nového ředitele chce mít ministerstvo nejpozději do 1. dubna 2021.