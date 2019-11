Návrh stavebního zákona znepokojuje památkový ústav. Bojí se, že přinese omezení památkové péče

Národní památkový ústav vyjadřuje silné obavy ohledně návrhu stavebního zákona. Počítá totiž s rozsáhlým omezením státní památkové péče, čímž by stát porušil mezinárodní smlouvy například o ochraně kulturního dědictví, vyplývá z vyjádření pro Radiožurnál. Ministerstvo životního prostředí zatím žádné stanovisko nezaujalo, bere si čas na prostudování materiálů. Praha 19:50 26. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karlův most | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

Podle tiskové mluvčí Jany Hartmanové považuje Národního památkový ústav za největší hrozbu pro kulturní dědictví zejména automatické povolení stavebního záměru. „Pokud stavební úřad nerozhodne v zákonné lhůtě 60 dnů, bude stavební záměr automaticky povolen, a to i kdyby měl znamenat znehodnocení či poškození nejvýznamnějších památek, jako je např. Karlův most, nebo památek, které byly zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO,“ uvedla Hartmanová.

Ústav vyjadřuje obavy, že pokud by byl zákon v tomto znění schválen, došlo by k oslabení péče o české kulturní dědictví. Stát by tím porušil mezinárodní úmluvy, ke kterým se právně zavázal. Jedná se o úmluvy ochrany, zachování a předávání kulturního dědictví budoucím generacím.

„Podle poslední verze předloženého návrhu bude stavební úřad oprávněn povolit zbourání staveb v památkových rezervacích a památkových zónách, a to i v případě, že podle vyjádření orgánu státní památkové péče budou zamýšlené bourací práce nepřípustné,“ doplnila Hartmanová. To považuje NPÚ za problém, protože v památkových rezervacích se nachází historické nechráněné objekty.

Tvůrce zákona: Nesmysl

O návrhu stavebního zákona mluvil v pondělí ve Dvaceti minut Radiožurnálu jeden z jeho tvůrců, advokát František Korbel. Ten se mimo jiné vyjádřil, že od letošního září se v téměř týdenních cyklech pravidelně scházela pracovní skupina, která debatovala nad dílčími tématy návrhu. K obavám ohledně bourání Karlova mostu a dalších významných památek řekl, že je to nesmysl, protože památky je možné zbourat jen po zrušení památkové ochrany, což zákon vůbec neupravuje.

Ministerstvo životního prostředí návrh stavebního zákona komentovalo jen velice obecně. „MŽP nejdříve prostuduje paragrafové znění návrhu zákona, aby se mohlo vyjádřit podrobněji. Čas je daný termínem v rámci mezirezortního připomínkového řízení, tj. cca za tři týdny,“ sdělilo ministerstvo.

Dominika Pospíšilová z odboru dodala, že intenzivně jednají s ministerstvem pro místní rozvoj a považují za předčasné své připomínky komentovat.