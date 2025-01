OBRAZEM: Pařížskou katedrálu Notre-Dame první měsíc po rekonstrukci navštívily statisíce lidí

„Pamatuji si, jak katedrála vypadala dřív. Teď je ještě krásnější hlavně díky světlu. Vyzkoušeli jsme si nové židličky, o kterých jsme viděli reportáže v televizi. Obdivovali jsme taky všechny úpravy a celou tu rekonstrukci. Je to úžasné,“ neskrývá nadšení Kathy, která přijela do Paříže se svým manželem Dominikem.

Bydlí ve městě Amiens a svorně říkají, že ačkoliv nejsou věřící, zrekonstruovanou pařížskou katedrálu prostě museli vidět.

Průvodce do uší

Kathy označuje Notre-Dame za symbol Francie. Když katedrála hořela, tak prý doslova zkameněla. S manželem Dominikem doporučují prohlídku s audio průvodcem: „Dozvíte se toho opravdu hodně. Díky průvodci přesně víte, kde jste, najdete jednotlivé sochy i obrazy. A k tom všemu máte samozřejmě výklad. Bylo to nádherné.“

Francouzští manželé strávili prohlídkou katedrály asi hodinu a půl a odcházeli s viditelně dobrou náladou a s trochou černého humoru. „Pařížská katedrála je teď opravdu moc krásná. Říkali jsme si s manželkou, jestli by se nevyplatilo zapálit i katedrálu u nás v Amiens, aby ji taky tak krásně zrekonstruovali,“ směje se Dominik a dodává, že samozřejmě žertuje.

Skoro jako nová

Zatímco někteří lidé se ve vymezeném prostoru uprostřed katedrály modlí, další stovky návštěvníků a návštěvnic se procházejí po obvodu Notre-Dame. Zvedají hlavy vzhůru k vyčištěným, sněhobílým stropům, pilířům, sytě barevným obrazům i rozetám.

Obdivují nový majestátní oltář se zlatým křížem i zrekonstruované varhany, které řemeslníci museli po požáru rozmontovat a vyčistit každou jednu z 8 000 píšťal.

„Jakmile jsem vstoupila do katedrály, tak jsem si vzpomněla na ten požár. Za tak málo let se podařilo všechno opravit. Je to nádhera. Jako kdybyste se v čase vrátili do doby, kdy katedrálu postavili,“ popisuje trochu zasněně Francouzka Chloé.

Rekonstrukce je ve finále

V davech je ale i dost zahraničních turistek a turistů. „Snili jsme o tom, že se sem podíváme. Báli jsme se, že se nám nepodaří získat vstupenky, ale nakonec to na poslední chvíli vyšlo,“ raduje se Lesley ze Spojených států, která do Paříže přijela se svými dětmi.

Při prohlídce katedrály jim vyprávěla, že rekonstrukci Notre-Dame podpořila rozsáhlá mezinárodní sbírka. 340 tisíc dárkyň a dárců poslalo v přepočtu přes 21 miliard korun. Většina z těchto peněz se už utratila, zbylé zhruba 3,5 miliardy korun se využijí při poslední fázi rekonstrukce, která začíná letos.