OBRAZEM: Pařížský Grand Palais se po čtyřleté rekonstrukci znovu otevírá veřejnosti

Grand Palais v Paříži oslaví 125 let | Foto: Marie Sýkorová | Zdroj: Český rozhlas



Další fotografie (11)

Světová výstava, nemocnice za první světové války a naposledy i dějiště olympijských her. To je Grand Palais neboli Velký palác – secesní perla uprostřed Paříže, která letos slaví 125 let. Ohromná prosklená střecha dělá z této budovy největší skleník na světě. A teď se po čtyřech letech generální rekonstrukce opět otevírá veřejnosti.