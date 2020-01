Kapely The Offspring a Little Big v Praze. Představí se na novém Prague Summer Festivalu

Americká punkrocková kapela The Offspring a ruská crossoverová skupina Little Big rozšíří nabídku nové hudební akce Prague Summer Festival. První ročník se uskuteční v A-parku Ledárny Braník. Little Big vystoupí 5. června. Ve své muzice kombinuje různé styly jako techno, hip-hop a rhythm and blues. Multiplatinoví The Offspring zahrají v Braníku 2. července. Praha 19:58 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kapela The Offspring | Foto: Martin Veselý | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Již dříve pořadatelé oznámili koncert americké rockové skupiny Foreigner, která se na festivalu představí 12. června.

The Offspring po celém světě prodali přes 40 milionů nosičů a v Praze naposledy zahráli před třemi lety. V Malé sportovní hale na Výstavišti tehdy nabídli hity jako Pretty Fly, Self Esteem, The Kids Aren't Alright nebo Why Don't You Get a Job? V Praze se The Offspring poprvé představili v roce 1998 těsně před vydáním jejich průlomového alba Smash v dnes již neexistujícím klubu U Zoufalců.

Pražský festival Aerodrome přivezl Linkin Park i Simple Plan. Poslechnout si je přišly tisíce lidí Číst článek

The Offspring vznikli v roce 1984 v Kalifornii a během své historie odehráli více než 1100 koncertů. Jejich třetí studiové album Smash z roku 1994 bylo nejprodávanějším albem, které kdy vyšlo u nezávislého vydavatelství. Desky se prodalo přes 12 milionů kusů a dočkalo se šesti ocenění platinovou deskou.

Kapela hraje v sestavě Dexter Holland (zpěv a kytara), Kevin „Noodles“ Wasserman (kytara a zpěv), Todd Morse (basová kytara) a Pete Parada (bicí).

Populární hudba venku

Prague Summer Festival nabídne také skupinu Bring Me The Horizon. Ta kombinuje nejrůznější typy metalu a loni v červenci se představila na festivalu Rock for People v Hradci Králové. V Praze hudebníci z anglického Sheffieldu zahráli před čtyřmi lety.

V metropoli se dosud konaly dvě velké venkovní akce populární hudby. Od 5. do 6. června se v pražských ulicích opět uskuteční multižánrový festival United Islands of Prague. Festival Metronome Prague se 19. a 20. června koná na pražském Výstavišti. V minulosti se v Praze uskutečnil festival Aerodrome. V roce 2017 v Letňanech program vyvrcholil vystoupením kalifornské formace Linkin Park a poté se akce přesunula na letiště v Panenském Týnci na Lounsku.