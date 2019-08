My, co jsme prožili komunistickou totalitu, máme obranné instinkty, říká Sommerová

Poslední celovečerní film přední české dokumentaristky Olgy Sommerové patří osobnosti principála Divadla Semafor Jiřímu Suchému. „Byla to krásná spolupráce. Je to člověk, který nade vše vyznává humor, takže je vtipný pořád,“ vzpomíná v pořadu Českého rozhlasu Plus. Praha 14:45 10. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Dokument je náročná práce. Ze surového materiálu natočených záběrů se ale pak ve střižně brousí diamant,“ popisuje Sommerová. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Měla jsem více než třicet natáčecích dnů. I když jsme mluvili třeba o těžkých věcech, byla to vždy přátelská a příjemná setkání,“ dodává filmařka a s tím, že vzniklo i množstí hrubého materiálu.

Před vstupem do střižny

„Myslím, že to je na dokumentární tvorbě to nejtěžší: vybrat záběry a seskládat film. Když jsem učila na FAMU, všimla jsem si, že je to pro studenty vždy největší oříšek. Museli se to naučit, nebo se to nenaučili. Protože dokument nemá předem daný scénář, musí se tvořit až podle natočeného materiálu.“

„Jsem zastánkyní toho, aby dokumentární film byl drama. Aby to bylo vyprávění, jako když si režiséři hraných filmů napíší scénář, aby to šlo dopředu, nenudilo a mělo logiku. Troufám si říct, že je to něco, co jsem se za ta léta naučila a co umím. Je to náročná práce. Než jdu do střižny, strávím spoustu času přípravou,“ říká pedagožka.

Vzkaz dalším generacím

V souvislosti s politickou situací Sommerová říká, že je známá věc, že lidstvo je nepoučitelné. Tragédie prý je, že historie se v různých obměnách musí opakovat. A cituje přitom i amerického filozofa George Santayanu:

„Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat. Je to téma, které se týká každé společnosti. Teď se dotýká velmi i nás. Sama jsem se narodila do komunismu a žila v něm 40 let, prožila ruskou okupaci, sametovou revoluci. My, kteří jsme prožili komunistickou totalitu, máme v sobě obranné instinkty, které lidé na Západě nemají. Ti, kteří žijí v dnes postkomunistických zemích, vědí, že Rusové jsou imperialisti a stále chtějí dobývat svět. Jsou tu ale lidé, kteří to neprožili, především mladí.“

„Existuje spousta materiálů – literatury, filmů, kde lze čerpat poučení. Já sama jsem natočila asi patnáct filmů o komunistické totalitě. Jsem za to velmi vděčná, jsem ráda, že jsem to udělala a je to pro mě důležitý vzkaz, který my, co jsme to prožili, posíláme dál,“ uzavírá režisérka.