Adam Plachetka nahrál album z oper Smetany a Dvořáka. ‚Trvalo to déle, než kdybych točil Mozarta‘

Vídeňská opera, Metropolitní opera v New Yorku nebo Královská opera v Londýně. To jsou jen některá z míst, kde už zpíval náš současný nejznámější operní pěvec Adam Plachetka. I proto mívá ve svém repertoáru spíš díla zahraničních skladatelů. K výročí vzniku samostatné republiky teď ale společně se svou manželkou Kateřinou Kněžíkovou a Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu připravil nové album českých klasiků Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Praha 16:00 16. září 2018

„Repertoár to pro mě není úplně běžný. Samozřejmě to vyžadovalo větší přípravu, protože když se nějakému oboru nevěnujete každý den, hlas a krk si na to musí zvyknout. Celá příprava byla delší, než kdybych točil Mozarta, ale bylo to příjemné. Myslím si, že to šlo hezky v kolech, protože jsem se po pár měsících mohl k něčemu vrátit.“

Se svou manželkou se potkali v roce 2005 na prknech Národního divadla v Praze, kde se veřejnosti oba představili poprvé. Doma se ale snaží zpívat co nejméně.

„Dříve jsme většinu práce dělali doma, dnes už na to chodíme do divadla, abychom nerušili a aby i děti měly svůj klid. Ne že bychom jim tajili, co děláme, ale snažíme se je ušetřit zvuku z první ruky,“ říká Plachetka.

Splnění snů

„My jsme původně vybírali z mnoha dalších autorů. Nakonec jsme si ale řekli, že můj muž nemá moc prostor pro výběr vzhledem k tomu, že album vzniká ke stému výročí Československé republiky a on už v minulosti natočil Smetanu a Dvořáka. A já jsem si na svém prvním CD chtěla splnit své sny jako Mařenku nebo Rusalku,“ vysvětluje operní pěvkyně Kateřina Kněžíková výběr nahrávek. Ten spolu s přípravami trval téměř rok.

Třináct nahrávek z oper Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka můžete slyšet na albu s názvem Každý jen tu svou, které připravilo vydavatelství Radioservis.