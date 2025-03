Orwell, von Däniken, čeští prezidenti i dívčí románky. Co všechno přestalo vycházet po historických zlomech

Datovým kukátkem jsme si doposud prohlíželi těch 850 tisíc knih, které u nás vyšly. Kolik jich kdy bylo, kdo je napsal a ilustroval, jaké trendy převládají v posledních letech. Dnes se do dat České národní bibliografie podíváme z opačné strany: pokusíme se zjistit, co všechno u nás nevyšlo a kteří autoři a autorky kdy vycházet přestali.

O moderní české historii totiž vypovídá podobně poučně jako to, co v datech je, i to, co v nich není. Z tabulky s více než milionem záznamů o publikacích uložených v českých knihovnách nezjistíme, z jakého konkrétního důvodu se ten který spisovatel nebo spisovatelka odmlčeli, tedy zda to bylo kvůli politické perzekuci, nezájmu publika, míjení se s novými trendy anebo prostě proto, že si našli lepší zábavu. Můžeme si ale třeba udělat obrázek o tom, ve kterých letech z literatury mizelo nejvíce jmen – ať už se tito lidé po čase k publikování vrátili, nebo skončili docela.

Přeskočíme 19. století, ve kterém není Česká národní bibliografie tak bohatá na data – vycházelo toho méně a statistiky jsou proto ve větší míře výsledkem náhody. V tom dvacátém ale můžeme stejně jako v předchozích dílech seriálu pozorovat významné výkyvy okolo důvěrně známých letopočtů: nacistické okupace v roce 1939, komunistického převratu v roce 1948, okupaci ukončující pražské jaro v roce 1968 a také po revoluci v roce 1989.

Podíváme-li se na nejproduktivnější autory a autorky, kteří v tom kterém roce vydali svoji poslední knihu, většina jejich jmen něco řekne jenom málokomu. Pochopitelně – vždyť jim přece už desítky let nic nevyšlo. Výjimkou jsou snad dvě jména končící s poslední velkou společenskou změnou – komunistický prezident Antonín Zápotocký a sovětský spisovatel Ilja Erenburg. Jinak jde často o různé dělníky knih: autory učebnic (Augustin Matolín), bibliografických soupisů (František Pulec) a lehkého čtiva (Vláďa Zíka, vlastním jménem Vladimír Watzke).

Velká část těchto lidí přestala ve zmíněných osudových ročnících vycházet z jiných důvodů, než že by se jejich dílo dočkalo vyloženého zákazu. O některé z nich přestal být zájem u publika, což je příklad Zápotockého, jehož knihy mají online antikvariáty na skladech po desítkách výtisků a za symbolické ceny v řádu nižších desítkách korun. Někteří prostě odešli do spisovatelského důchodu nebo zemřeli a jejich knihy nebyly dostatečně aktuální nebo populární na to, aby se dočkaly dalších vydání.

Knižní datatýden Nezvyklý pohled na českou literaturu a knižní produkci obecně přináší datový tým Českého rozhlasu. pondělí: průlet 20. stoletím

úterý: lidé za knihami

středa: trendy posledních let

čtvrtek: nevydaná literatura

pátek: spisovatelky

Právě toto vysvětlení zřejmě velkým dílem platí i pro poslední velkou generační obměnu po sametové revoluci. Té předcházela éra označovaná jako normalizace – období represí začínající krátce po násilném potlačení reformního pražského jara v roce 1968 právě až do revoluce v roce 1989.

„Normalizační popkultura se nejpozději po Naganu vrátila: Michal David, Major Zeman… Literatura ale zůstala v zapomnění,“ všímá si literární kritička Eva Klíčová. „Normalizační romány přitom už nebyly tak prvoplánově ideologické. Ideologie v nich byla subtilnější, zachycovaly i její proměny, takže představují autentický dokument své doby, jejích hodnot a myšlení,“ hodnotí produkci vydávanou před revolucí.

„Do literatury tehdy nastupovali lidé z regionů. Rozšířená byla pracovní próza: když měl někdo zkušenosti s melioracemi, psal o melioracích a nekomplikoval si psaní literárními experimenty. Pro tyto lidi přestalo být literární prostředí po roce 1989 zajímavé. Tím spíš, že nastala exploze do té doby zakázaných autorů, včetně překladů, a v kurzu také začala být postmoderna. Tomu nemohli konkurovat.“

Dvacet let na trestné lavici

Autory a autorky, kteří s větší pravděpodobností přestali vycházet kvůli aktivnímu zásahu cenzury nebo jiné podobné moci, v datech lépe odhalíme jiným způsobem: pohledem na jména, která se s jedním historickým zlomem z knižní produkce vytratila, aby se s příštím nebo dokonce až popříštím zlomem vrátila nazpátek. Během okupace nacistickým Německem byli takto v protektorátu vedle sovětských politiků a představitelů demokratického Československa umlčeni humanističtí klasici: Romain Rolland, Thomas Mann, Anatole France nebo Bernard Shaw.

Po komunistickém převratu v roce 1948 pak byla na více než 40 let vyloučena pestrá skupina téměř 1500 autorů a autorek. Vedle obligátních jmen jako George Orwell nebo Winston Churchill mezi nimi najdeme mnoho tvůrkyň knih pro děti, mládež, dívky a ženy, jako byly Jaromíra Hüttlová, Vlasta Javořická, Eva Marešová, Marie Wagnerová známější pod pseudonymem Felix Háj nebo Němka Hedwig Courths-Mahlerová. Nešlo většinou o explicitně antikomunistické spisovatelky. Z pohledu cenzorů šlo nejspíše o literaturu „zastaralou“ nebo „brakovou“, což byly vedle „pornografické“, „rasistické“, „kolonialistické“ nebo „existencionalistické“ literatury explicitně stanovené kategorie, po kterých šla Hlavní správa tiskového dohledu.

Z cenzurního seznamu Hlavní správy tiskového dohledu (1953) | Foto: Akademie věd ČR | Zdroj: Dějiny české literatury 1945–1989

Mimořádné postavení má mezi jednotlivými sledovanými epochami už zmíněná normalizace. V seznamech cenzurovaných jmen zde více než v jiných érách vidíme autory relativně mladé a vydávané v zahraničí: někteří se tam proslavili ještě před začátkem normalizace (Milan Kundera), jiní si tam udělali jméno spíš až svými aktivitami během ní (například Josef Škvorecký a Zdena Salivarová založili v Kanadě exilové nakladatelství '68 Publishers).

Hůře než u jiných ér se pro normalizaci v datech hledají jasné časové hranice; především její začátek byl pozvolný, část později zakázaných vycházela ještě v letech 1970 a 1971. Sledování jejich osudů zde komplikuje i to, že například někteří pronásledovaní spisovatelé nadále překládali pod jmény svých kolegů. Nicméně navzdory všem záludnostem poskytují data pozoruhodný soupis jmen.

Nejvydávanějším zahraničním autorem v období těsně před a po normalizaci, kterému během ní nevyšel jediný překlad, byl švýcarský „ufolog“ Erich von Däniken. Za ním následuje teoretik managementu Peter Ferdinand Drucker, slovenský publicista a spisovatel Ladislav Mňačko a filozofové Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir a Erich Fromm.

Tři různí Hrabalové

Strojový výpočet zpochybňuje Pavel Janoušek z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd, hlavní redaktor Dějin české literatury 1945–1989. Připomíná třeba, že spisovatele nepostihovala jenom takto doložitelná cenzura, ale také těžké dopočitatelná autocenzura, která regulovala celou společnost.

V obecném zájmu Cenzurní zásahy do české literatury od roku 1749 do roku 2014 dokumentuje dvojdílná publikace Ústavu pro českou literaturu AV ČR V obecném zájmu. Oba dva díly jsou dostupné online.

„Projevilo se to i na tvorbě těch autorů z 60. let, kterým bylo umožněno publikovat a oni na to přistoupili. Například na Vladimíru Páralovi nebo Bohumilu Hrabalovi,“ uvádí Janoušek příklady. „Hrabal byl z publikačního pohledu unikát. Zprvu byl zakázaný, avšak poté, co se v roce 1975 veřejně kál v časopise Tvorba, se stal pro komunisty ‚ukázkovým zbožím‘, a proto mu tolerovali, že vydává i v samizdatu i v zahraničí. A to díla, případně textové varianty děl, které by mu v oficiálních nakladatelstvích neprošly.“

Mělo to ale háček: „Na oplátku ovšem musel své oficiální knihy náležitě upravovat. Vytvářel tudíž autocenzurní variace na původní texty. Viz kupříkladu jeho próza Krasosmutnění z roku 1979, geneticky související s o rok dříve v Innsbrucku vydanou prózou Městečko, kde se zastavil čas. Hrabal v ní sice evokoval smrt prezidenta Masaryka, avšak zároveň jej v textu nejmenoval: cenzuře a čtenářům nabídl příběh, v němž celá republika a celý svět krásně smutní v čase pražského pohřbu ‚nymburského pana starosty‘,“ popisuje Janoušek.



Zároveň pro server iROZHLAS.cz doplňuje, že se charakter cenzury během více než čtyřiceti let minulého režimu mnohokrát proměnil.

„Jestliže například v šedesátých letech bylo možné s cenzory o průchodnosti a či neprůchodnosti určitých slov diskutovat, už proto, že státní dohled zastupovali konkrétní lidé, normalizace přišla s modelem, který položil důraz na autocenzuru. Což bylo mnohem funkčnější,“ hodnotí Janoušek.

„Neboť kupříkladu ředitelé nakladatelství měli sice zdánlivě možnost se svobodně rozhodovat, avšak pokud příslušné státní orgány, v případě beletrie ministerstvo kultury, nepovolily prodej knihy, případně rozhodly, že kniha může vyjít až poté, co bude vyměněna stránka 63, ocitlo se nakladatelství a jeho vedení přinejmenším v ekonomickém průšvihu. Nakladatelé tak ostražitě kontrolovali sebe sama, stejně jako celá československá společnost,“ podotýká.

Klasiky vyšly skoro všechny

Pátrání po mezerách v české knižní produkci zakončíme u knih a autorů oceněných v různých zahraničních cenách a anketách, avšak stále čekajících na svá první česká vydání.

Už na podzim datový tým Českého rozhlasu počítal, kolik u nás vyšlo a nevyšlo držitelů Nobelovy ceny za literaturu. Ze 121 jmen chybí jediné: španělský básník Vicente Aleixandre, oceněný v roce 1977. A vlastně nechybí tak úplně: jeho básně lze najít ve výboru španělské avantgardy Obrys mušle.

Pro přesnější představu o tom, jak česká knižní produkce sleduje globální scénu, si teď vezmeme na pomoc další tři seznamy. V roce 1999 uspořádala redakce francouzského deníku Le Monde anketu Sto knih století, ve které se do finální stovky dostaly především francouzsky, anglicky a německy psané moderní klasiky, z nichž je většina dobře známá i v Česku.

Jedna kniha byla mimochodem v češtině i napsaná – Žert Milana Kundery. Datový tým Českého rozhlasu našel v žebříčku dvanáct titulů, které u nás dosud nevyšly. Nejvýše umístěná je sbírka povídek Les Vrilles de la vigne francouzské spisovatelky Colette, s jejímž dílem je tu ale možné se seznámit z jiných výborů. Jediným autorem, jehož vydání není v datech zaznamenáno ani samostatně, ani jako součást sbírky, je belgický tvůrce komiksů Edgar P. Jacobs.

Více rozkročený do národních literatur mimo trojlístek Francie-Německo-Británie je pak norský výběr Verdensbiblioteket z roku 2002. Z této pestré stovky knih se nepodařilo v České národní bibliografii najít pouhé čtyři – jednou z nich je Zlatý zápisník nobelistky Dorris Lessing. Česky knižně nevyšel jediný zahrnutý autor, súdánský spisovatel Sáleh at Tajjib.

Nakonec porovnáme data České národní bibliografie s loňským seznamem 100 prozatím nejlepší knih tohoto století podle The New York Times. Česky jich vyšly už dvě třetiny a z 87 zahrnutých autorů a autorek čeká na překlad jakékoliv své knihy 14, mimo jiné laureátka Man Brooker Prize Lydia Davis nebo i v českém prostředí občas odkazovaná autorka autofikce Maggie Nelson.

Z čeho a jak jsme počítali Datový tým Českého rozhlasu vycházel z dat České národní bibliografie a databáze Národních autorit, která v případě potřeby doplňoval daty z dalších platforem jako Wikidata; na využití takovýchto alternativních datasetů v příslušných grafech upozorňujeme. Základní filtr pro naprostou většinu výpočtů vypadá takto: z národní bibliografie bereme záznamy, které jsou v poli „leader“ označeny jako jazykový materiál (83 % záznamů) a zároveň tam nejsou označeny jako časopy nebo například mapy (zůstává 79 % záznamů). Dále ponecháváme jen záznamy, které mají v poli „008“ kód pro vydání na českém území a v českém jazyce (zůstává 71 %). Knihám s přibližným rokem vydání od-do přiřazujeme náhodný rok, pokud je toto rozmezí do pěti let včetně; v opačném případě je vyřazujeme (zůstává 70 % původního rozsahu národní bibliografie). Za české autory a autorky považujeme ty, kteří mají v datech o autoritách v poli 370$c řetězec „Česk“. Projdou tedy i hodnoty „České království“ a „Československo“. Lidí náležejících spíše ke slovenské nebo německé kultuře ale ve vyfiltrovaných datech mnoho nenajdeme – jednak jsou v datech lidé tvořící v 19. a 20. století přiřazeni k dnešním státům, a jenak právě kvůli výše uvedeným jazykovým filtrům. Výpočty lze zkontrolovat na GitHubu, kde v sešitech č. 902 až 906 také dovysvětlujeme některé naše úvahy a postupy při přípravě tohoto seriálu. Pro replikaci výpočtů je nejprve nutné z původních zdrojů stáhnout data a pak je očistit, k tomu slouží skripty 050 až 070. (Mohou běžet až desítky hodin a postahují desítky GB dat.) Barevnou paletu pro grafy jsme převzali z diagramu fungování kladky v knize Jak s tím pohnu, kterou výtvarně zpracoval František Škoda.