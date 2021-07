Novým členem oscarové akademie je i Martin Štrba, kameraman filmů Šarlatán a Je třeba zabít Sekala

Americká Akademie filmového umění a věd (AMPAS), každoročně vyhlašující ceny známé jako Oscary, oznámila jména nových členů. Mezi 395 umělci a dalšími filmovými profesionály je i slovenský kameraman Martin Štrba, který se podílel na filmech jako Šarlatán (2020), Hořící keř (2013) nebo Je třeba zabít Sekala (1998). Organizace o tom informovala ve čtvrtek na svých webových stránkách. Praha 22:50 1. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít kameraman Martin Štrba | Zdroj: Profimedia

Mezi nově přijatými členy akademie je například i herec Robert Pattinson nebo německý dokumentarista Alexander Nanau, který stojí za oceňovaným snímkem Kolektiv o požáru v rumunském nočním klubu a s tím spojeném investigativním odhalení korupční sítě.

Akademie v případě kameramana Martina Štrby připomněla z přibližně čtyřiceti filmů, na kterých se podílel, dva snímky: Šarlatán (2020) a Je třeba zabít Sekala (1998). Kromě toho slovenský rodák spolupracoval třeba i na filmu Masaryk (2016) nebo Hořící keř (2013).

Spielbergova firma Amblin Partners podepsala smlouvu s Netflixem. Má dodávat několik filmů ročně Číst článek

Za svou práci na filmu Šarlatán získal Štrba letos Českého lva, předtím i cenu Asociace českých kameramanů za vynikající dílo.

Ke vstupu mezi akademiky musí kameramani splnit několik podmínek. Musí být uvedení jako kameramani u dvou celovečerních filmů, přičemž alespoň jeden měl premiéru v posledních třech letech a zároveň kvalitou odpovídat akademickým standardům. Druhou možností je být kameramanem snímku nominovaného na Oscary a/nebo mít jiným způsobem jedinečný přínos řemeslu, což posoudí výkonný výbor kameramanů.

Akademii filmového umění a věd dohromady tvoří 17 odvětví. Nominaci mohou filmoví profesionálové získat pouze ve chvíli, kdy je navrhnou dva existující členové, sami se přihlásit nemůžou.

‚Čumět z okna je super‘

Štrba se už od mládí věnoval fotografii, za kameru se postavil mimo jiné i proto, že mu atopický ekzém bránil práci s fotografickým materiálem. Po studiu fotografie na střední uměleckoprůmyslové škole v Bratislavě se tak nakonec přesunul ke kameře na pražské FAMU.

„Byl jsem přeučený levák, který věčně čuměl z okna. Jít za psychologem? To se tehdy nenosilo. Ale Milota to povýšila a navrátila mi tak sebevědomí. Řekla mi, že čumět z okna je super, protože je to prapočátek kompozice. Okno je výřez, ve kterém se hýbe strom a kde poletují ptáčkové, jsou to začátky podstaty zachycení obrazu. Výřez z okna otočíte naležato a máte film,“ vzpomínal na svou bývalou pedagožku v Bratislavě Milotu Havránkovou v rozhovoru pro Český rozhlas Vltava.

Aktuálně se Štrba věnuje psaní autorské knihy, jejíž jeden z pracovních názvů zní Lovestory se smrtí.

Diverzita

Loni se mezi americké akademiky zařadila animátorka Daria Kashcheeva, jejíž film Dcera získal studentského Oscara, nebo kameraman Vladimír Smutný, u něhož Akademie ocenila taktéž oscarového Kolju nebo Nabarvené ptáče.

Dokumentaristka Třeštíková se stala členkou Akademie. ‚Jsem nejpřekvapenější člověk v okolí,‘ reagovala Číst článek

V předchozích letech organizace přijala také dokumentaristku Helenu Třeštíkovou nebo výtvarnici a animátorku Michaelu Pavlátovou. Členy byly v minulosti i Miloš Forman, Jiří Menzel nebo kostýmní výtvarník Theodor Pištěk.

Akademií udělované Oscary i členské nominace jsou v posledních letech sledované i z hlediska zastoupení různých pohledů a skupin.

Organizace tak v dokumentu zdůrazňuje, že více než polovina nových členů pochází z mezinárodního prostředí. Nově přijaté ženy pak mají tvořit 46 procent.

Konkrétně v deseti odvětvích včetně režisérů, kameramanů, animátorů nebo kostýmních návrhářů údajně více než polovina kandidátů pochází z jiných zemí než Spojených států.

Sedm odvětví potom přijalo více žen než mužů, jako v případě dokumentaristiky, produkce nebo hudby, a v pěti profesních skupinách se novými akademiky stali většinově zástupci podreprezentovaných etnických nebo rasových komunit, kteří podle organizace tvoří celkem 39 procent přijatých kandidátů.