Bývalý ministr Dostál bude mít v Olomouci pamětní desku. Odhalí mu ji na na výročí srpnové okupace

Olomoucký rodák, dramatik, režisér a bývalý ministr kultury Pavel Dostál bude mít v Olomouci pamětní desku. Město ji odhalí příští rok 21. srpna na budově současného Armádního domu, kde v 60. letech fungoval takzvaný DEX klub, který Pavel Dostál spoluzakládal. Olomouc 16:35 12. prosince 2017

„Domodeloval jsem portrétní část, nyní to dostali do práce štukatéři, kteří udělají sádrový odlitek. Ten pak zase dostanou kovolitci a ti tomu dodají definitivní formu,“ vysvětloval redaktorce Radiožurnálu sochař Bohumil Teplý, proč není v ateliéru plastika k vidění. Po ruce měl akorát fotografii nehotového díla.

„Já jsem Pavla Dostála živého nikdy neviděl, bohužel jsem dostal jenom fotky. Paní Dostálová byla tak laskavá a dala mi velice pěkné fotografie, kterých jsem se držel. Byl jsem velice mile překvapen, že se jí to líbilo, a říkala, že je to celý Pavel,“ dodal.

Na pamětní desce nechybí ani typická šála, kterou bývalý ministr kultury Pavel Dostál nosil. „Liboval si v tom, že nosil různé šály – a tak byl také známý. Nejen jako showman tím všechny bavil, což v té nudné společnosti poslanců byl dosti zázrak. Takže šála tam je,“ vysvětlil Teplý.

Olomouc už delší dobu uvažuje o pamětní desce věnované Pavlu Dostálovi. „Byl významnou osobností období druhé poloviny 60. let tady v Olomouci, proto také je umístěna na Armádním domě, kde Pavel Dostál spoluzakládal divadlo experimentu, tzv. DEX klub. Kariéru tam také zahájil Karel Kryl, který pamětní desku na té budově také má,“ říká náměstek primátora za ČSSD a také historik Pavel Urbášek.

Pavel Dostál do konce osmdesátých let střídal různé dělnické a technické profese a začátkem devadesátých let vstoupil do politiky. V letech 1998–2005 působil jako ministr kultury, přičemž zažil ve vládě čtyři ministerské předsedy. Zemřel v létě 2005 po intenzivní léčbě nádoru. Bylo mu 62 let.