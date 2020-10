Pianista Kahánek uklízí, harfista Boušková šije. Uznávaní umělci prožívají lockdown aktivně

Mezinárodně uznávaní umělci harfistka Jana Boušková i klavírní virtuos Ivo Kahánek mají pracovní diáře zaplněné na několik let dopředu. Že teď nemůžou koncertovat a vystupovat před posluchači v sálech jim náladu nekazí. Snaží se vidět světlo na konci tunelu a hledat způsob, jak nepropadnout trudomyslnosti z nudy. Praha 9:02 29. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Klavírista Ivo Kahánek vymýšlí i během pandemie nové projekty | Foto: Kateřina Motlová

Kdo by čekal, že z rodinného domku kousek za Prahou, kam se slavná harfistka Jana Boušková dočasně odstěhovala, bude znít jen kouzelný zvuk jejího 45kilového nástroje, mýlil by se. Často se z oken ozývá ruch šicího stroje, protože Jana Boušková si musí přešívat šaty.

„Nedokážu si to vysvětlit, šaty, ve kterých vystupuju, asi držely dietu. Nedávno jsem si jedny oblékla a praskl zip, když jsem si oblékla další a zase rupnul zip, trochu mi to zamotalo hlavu, tak jsem si koupila šicí stoj a učím se na něm šít, abych těm šatům dietu rozmluvila,“ vysvětluje sympatická plavovláska, která ani v této době neztrácí smysl pro humor.

„Přitom já moc nejím, jenom hranolky, knedlík s vajíčkem a tak,“ směje se a dál na sebe prozrazuje, že na jaře se částečně odstěhovala do domku za Prahou, kde pracuje na nových projektech, zkouší několik hodin denně a také plánuje novou sólovou desku.

„Budou na ní skladby českých autorů Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Budou to vše moje úpravy, takže půjde o originální hudbu, kterou jsem ještě v této podobě nehrála na koncertech,“ uvedla Boušková, majitelka facebookového profilu The Harp Channel, na kterém v angličtině zpovídá umělce z celého světa.

„Tady na venkově neřeším každé ráno, co na sebe, žádný make-up. Stačí sepnout vlasy do culíku a natáhnout tepláky, udělat si hrnek dobrého kafe, vyvenčit pejska a jen tak být,“ svěřila se Českému rozhlasu patrně nejznámější česká harfistka. Za hru na harfu dostala ceny na soutěžích v Severní Americe, ve Francii, v Itálii vystupovala v Carnegie Hall a je profesorkou na Ryoal College of Music v Londýně a online učí také studenty v Praze.

„Říkají o mě, že jsem nezmar, pořád něco vymýšlím, moji přátelé se mne ptají, zda nemám nějaký klon, když se zajímají, jak to všechno stíhám, snažím se dělat všechno naplno a perfektně a neztrácet čas zbytečnostmi,“ radí.

Nové projekty

Zbytečnostmi neztrácí čas ani klavírní virtuos Ivo Kahánek. Letos na jaře dostal za nové nahrávky Dvořáka a Martinů nejenom českou hudební cenu Anděl, ale také prestižní Cenu BBC Music Magazin a těšil se na řadu koncertů po celém světě. Koronavirová pandemie mu ale stejně jako mnohým dalším zhatila plány. Přesto nepropadá zlé náladě a rozhodl se vymýšlet nový hudební projekty.

„Už na jaře jsem chtěl spustit v pražském Rudolfinu projekt Klasika o čtvrté – koncerty určené seniorům. Dopadlo to, jak to dopadlo, tak jsem se je rozhodl během listopadu přesunout do online prostoru. Půjde o sedm koncertů a na některých budu hrát i já,“ popisuje své další plány jednačtyřicetiletý rodák z malé vesnice Palkovice u Frýdku Místku.

„Mám za sebou hektické období, pořád jsem byl na koncertech, nebo cvičil na klavír, přejížděl z místa na místo, moje přítelkyně, která se o mne vzorně stará, mě často nabádala – zpomal, odpočívej, ať nechytneš koronavirus, teď změnila rétoriku a říká – vidíš, nyní máš čas, abys třeba uklidil v bytě, udělal pořádek ve sklepě. Tak jsem se vybavil kladivem a vytvořil police na marmelády,“ prozrazuje na sebe Kahánek.

„Hru na klavír musím teď cvičit doma, ale baru ohled i na sousedy, tak jim to dávkuji, abych je nevystavoval ještě většímu tlaku než samotný koronavirus.“

Doufá ve světlo na konci tunelu a těší se na svá vystoupení v příští sezoně – například vystoupení s filharmonii Monte Carlo v Monaku nebo sólový debut v berlínském Koncerthausu a samozřejmě koncerty s Českou filharmonií.

