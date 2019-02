Nevěděl jsem, co dabuju, vzpomíná Richard Krajčo na svoji roli Bleska McQueena

Blesk McQueen – nezapomenutelné červené auto s širokým úsměvem místo nárazníku a velkýma očima na předním skle. Jeho snem je vyhrát každý závod. To ale bez týmu nezvládne, jak se namyšlený Blesk ve filmu Auta přesvědčí.

Krajčo: Nevěděl jsem, co dabuju

Hlavní postavě slavného animovaného snímku před několika lety propůjčil hlas herec a zpěvák Richard Krajčo, pro kterého to byla vůbec první zkušenost s dabingem.

„Premiéry se konají vždycky celosvětově, takže jsem ani nevěděl, co to pořádně bude. A ani když jsme to dabovali, moc jsme toho neviděli. Daboval jsem černobílou pohádku a říkal jsem si, že moc nevím, jak to bude nakonec vypadat. A pak když jsem to viděl v barvách, byl jsem šokovaný,“ vzpomíná pro Radiožurnál.

Nedávno si ve třetím díle úspěšné série Richard Krajčo legendárního závoďáka s číslem 95 znovu zahrál. Tentokrát bylo ovšem nahrávání už trochu jiné. „Dvojka mi přišla při dabování v něčem podivná a hodně zmatená. Ostatně i reakce na ni nebyly tak oslavné jako na jedničku. Ve trojce se tvůrci naopak vrátili zpátky k příběhu a hrdinům z Kardanové lhoty. A myslím, že to bylo lepší. Nicméně jedničku to podle mne nepřekonalo,“ myslí si zpěvák.

Postlerová: Do výrazu očí se trefujeme i několikrát

Na pokračování populárního snímku Hledá se Nemo si diváci museli několik let počkat. Tentokrát ale oranžová rybka Nemo hledá se svým tátou rodiče jejich zapomnětlivé kamarádky Dory. Její maminku pro české diváky namluvila herečka Simona Postlerová. Práce ve studiu byla podle ní velmi milá a příjemná.

„Tyhle kreslené figurky mají i v očích výraz, respektive je v nich vidět, co si myslí. A na mně jako na dabérce je vyhmátnout právě ten oční výraz – co třeba to její ‚Óóó!‘ znamená. A často se do toho trefujeme i mnohokrát, aby to bylo úplně přesné,“ dodává zkušená dabérka Simona Postlerová.

Kotek: Na obsazení některých postav jsem se vyblbnul

Aby dabing přesně odpovídal originálnímu znění, musí nejprve režisér vybrat správné herce. V případě druhého dílu Aut měl dabingový režisér Vojta Kotek jasno: „Musíte použít obsazení, které vychází z prvního dílu. A za několik nových postav jsem byl rád, protože jsem se na nich mohl vyblbnout.“

„Doobsadil jsem Ondru Vetchého do role hlavního záporáka, protože on se ve skutečnosti profiluje jako největší pan správňák. A pak jsem zvolil moc pěknou dvojici – Pavla Lišku a Honzu Budaře.“

Kostiha: Neznal jsem slovo krutopřísný

Na přípravy a překlad textů pro pixarové filmy dohlíží už několik let Vojtěch Kostiha. Občas mu ale musí s nějakým slovem pomoct i jeho kolegové. „Neznal jsem třeba slovo krutopřísný, které mě naučil Vojta Kotek. A musím říct, že právě on a také režisér Vít Karas jsou největším zdrojem nových nápadů pro tyto filmy. Umějí pracovat s moderními i staršími slovy tak, aby výsledek byl co nejzajímavější.“

Jak se čeští herci popasovali s rolemi z animovaných filmů, můžete vidět na výstavě Pixar – 30 let animace na pražském Výstavišti.