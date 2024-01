Jsou místa, kam se prostě chodit nemá. Poslouchejte nový podcastový psychothriller Vltavy

Praha–Holešovice, ulice Komunardů. Je únor a právě tady se před bezpečnostní kamerou zdejší banky naposledy mihnul ten kluk. Pak už o něm nikdo neslyšel. Ve výslechové místnosti teď proti sobě usedají dva muži. Zjistí se, kam zmizel Mostbeautifulboy? Praha 11:44 11. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pětidílný podcastový psychothriller Mizení napsal autor a dramaturg pražské Meetfactory Matěj Samec | Foto: Tomáš Vodňanský | Zdroj: Český rozhlas

Pětidílný podcastový psychothriller Mizení napsal pro Vltavu autor a dramaturg pražské Meetfactory Matěj Samec.

„Inspiračním zdrojem mi byly moje vzpomínky a taky jakási sebeanalýza, což je dost nepříjemná akce, ale myslím, že jí propadá každý z nás. Ten nejsilnější nápad ke mně ovšem přišel, když jsem se procházel svojí oblíbenou městskou krajinou na Praze 7, kolem řeky, kam rád chodím běhat. Potkává se tam úplně nová, hypermoderní zástavba s tou chátrající,“ popsal.

Právě sem Samec zasadil dějiště záhadného zmizení čtrnáctiletého chlapce. Podcastová série se tam však vrací jen jako na možné místo činu.

Ve skutečnosti se celá odehrává ve výslechové místnosti, kde se střetli dva výrazní muži – Vyšetřující a Vyšetřovaný. Každý má v sobě temné a spletité zákruty, oba v nich tak trochu bloudí. Jenže tam venku neúprosně běží čas.

Do dvou hlavních rolí obsadil scenárista a filmař Bohdan Karásek Matyáše Řezníčka a Davida Prachaře. Nejen pro herce, ale i pro něj jako pro režiséra byl tenhle dialog zásadní výzvou.

„Text je velice poutavě a dynamicky napsaný. A mně šlo hlavně o to, aby právě ta dynamika hereckým ztvárněním ještě víc vystoupila a aby fungovala po celou dobu. Kromě toho, že jsem vsadil na Matyášovo a Davidovo individuální herectví, tak mi velmi vyhovuje i to, co se neustále děje mezi nimi, v jejich vzájemné souhře, anebo protihře,“ řekl režisér.

Napínavý, pomalu se rozplétající příběh ztraceného chlapce ale není jenom jednoduchá detektivka.

„Je to taky pohled do dvou zraněných duší, ve kterých se trochu toxicky sváří protiklady – na jedné straně touha po lásce a blízkosti, na straně druhé jejich osobní temnota, jistá temná síla, která muže být chápaná i jako reakce na temnotu světa okolo nich. Takže kromě pátrání po stopách příběhu, má Mizení i silnou existenciální rovinu,“ říká Bohdan Karásek.

Protože jsou místa, kam se prostě chodit nemá. Ať už ta reálná, anebo ta uvnitř nás samých.

Podcast Českého rozhlasu Vltava Mizení najdete na webu Vltavy, v aplikaci mujRozhlas a na dalších podcastových platformách.

