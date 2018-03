'Byl jste oslnivý, zářil jste inspirací.' Kolegové i veřejnost se loučili se Zdeňkem Mahlerem

Režisér Jan Kačer přednesl na pohřbu působivý smutečný projev: „Byl jste oslnivý, zářil jste inspirací, osobností, úchvatem.“

Zdeněk Mahler napsal desítky knih o významných osobnostech například o T. G. Masarykovi, skladatelích Antonínu Dvořákovi nebo Bedřichu Smetanovi. Je taky autorem řady televizních a filmových scénářů.

Flirt se slečnou Stříbrnou

Do motolského krematoria se Zdeňkem Mahlerem přišla rozloučit i herečka Marie Drahokoupilová, hvězda snímku Flirt se slečnou Stříbrnou, na kterém se právě Mahler podílel.

„Já mu chci poděkovat nejen za krásný scénář k filmu, za jeho milé přátelství i za setkání v Českém rozhlase, kdy jsme spolu dělali pořad o Vídni. Jsem moc ráda, že jsem měla to štěstí se s panem doktorem Mahlerem setkat.“

Jako na člověka, který měl ohromné znalosti, a i proto byl velmi inspirativní pro své okolí, vzpomíná na Zdeňka Mahlera Jan Hřebejk.

Kazatel v nejlepším slova smyslu

„Párkrát tam přednášel, já na to nikdy nezapomenu, byl to strašně inspirativní člověk. Statečný a dobrý chlap. On byl báječný vypravěč a pro to, o čem přednášel, dokázal lidi zaujmout. V nejlepším slova smyslu takový kazatel, který probouzel zájem.“

Zdeněk Mahler se zapsal do povědomí veřejnosti na začátku 90 let, jako průvodce televizního pořadu Katedrála o třech dějstvích. Podal v něm svůj pohled na historii chrámu svatého Víta na Pražském hradě. Jako autor nebo spolupracovník je Zdeněk Mahler podepsaný pod řadou scénářů známých filmů jakou jsou třeba Nebeští jezdci, Den sedmý, osmá noc, Amadeus. Za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy a školství získal v roce 2013 medaili.