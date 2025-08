‚Pragerovy kostky‘ v Praze se dočkají opravy. Oprava budov v havarijním stavu má stát 1,4 miliardy

„Tady měla být závodní jídelna,“ vzpomíná na dobu před 60 lety jeden z profesorů a architektů, který v budově pracoval, Miloslav Pavlík. Z terasy, která propojuje všechny tři takzvané „kostky“, také ukazuje, kde měl kancelář architekt, stavitel a konstruktér a vůdčí osobnost poválečné architektury v Československu Karel Prager. Právě i terasa by se po rekonstrukci měla zpřístupnit veřejnosti.

Praha dostala dotaci 320 milionů na rekonstrukci Pragerových kostek. Budovy jsou v havarijním stavu Číst článek

„Podle mého pocitu a mých znalostí tyto kostky ukazují, že i moderní architektura může vstoupit do vnitřního města,“ doplňuje Pavlík. Rekonstrukce zachová kompletní výraz budovy. Důležité ale bude zcela nahradit technologické rozvody, které jsou ve velmi špatném stavu.

„Zhruba rok až rok a půl se bude kreslit. A následně přijde moment, kdy si musíme říct, jestli je projekt správně naprojektovaný, protože teď otevřeme ty budovy a zjistíme u mnoha věcí reálný stav, třeba nosných konstrukcí. A potom se rozjede stavba, která by měla trvat zhruba dva roky,“ popisuje ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy Ondřej Boháč.

‚V kancelářích prší na počítače‘

Součástí rekonstrukce bude kompletní obnova fasády a modernizace technického zázemí. Zásadní změnou projde i nosná konstrukce — nejen kvůli statice, ale i kvůli možnosti instalovat nové technologie a zlepšit uživatelský komfort.

„My víme, že do některých budov zatéká, respektive jsou tady kanceláře, ve kterých když prší, tak si musíte dát kyblík nad počítač, jinak vám do něj nateče. Uvidíme, jak moc se to dotklo té hlavní nosné konstrukce, protože ta patra jsou zavěšená, je to vlastně mostová konstrukce. A možná to udělá nějaký zásah do toho projektu. Dokud to neotevřeme, tak to nezjistíme,“ říká Boháč.

Rozšíření se také dočká Centrum architektury a městského plánování (CAMP), které ročně navštíví přes 120 tisíc lidí. Rozšíření se dotkne i dalších funkcí – areál má být celkově otevřenější vůči městu i veřejnosti.

3:31 Praha chce letos začít s rekonstrukcí Pragerových kostek. Vyjde ji na více než miliardu korun Číst článek

Cena rekonstrukce se odhaduje na přibližně 1,4 miliardy korun, přičemž většinu financí poskytne hlavní město Praha. Část nákladů pokryje dotace z Modernizačního fondu, konkrétně přes 320 milionů korun. Projekt tak nastavuje precedent pro moderní a citlivou rekonstrukci poválečné architektury, která přesto není památkově chráněná.

Za architektonickým návrhem stojí studio IXA, na krajinářských úpravách přilehlého prostoru pracuje atelier Land05. Technické řešení konzultuje expertní skupina z ČVUT, která vychází mimo jiné z expertízy profesora Miloslava Pavlíka – člena původního autorského týmu.

Budova přezdívaná Pragerovy kostky vznikla podle návrhu architektů Karla Pragera a Jiřího Kadeřábka a byla dokončena v roce 1975. V sousedství kláštera měla sloužit jako sídlo projektových ateliérů předních českých architektů své doby. Pragerova architektonická vize však byla kvůli politickým okolnostem realizována jen částečně.