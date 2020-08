Dva kostely na Starém městě dostanou po desítkách let nové zvony. Dorazily z rakouského Innsbrucku

Zvony byly vyrobeny ve zvonařství Grassmayr v rakouském Innsbrucku. Zatím jsou všechny umístěny u sv. Haštala a následně budou dva z nich převezeny do kostela sv. Havla. Než si je lidé budou moci poslechnout přímo z věží, však bude ještě několik měsíců trvat. Zatímco zvony v kostele svatého Havla by se měly rozeznít letos na podzim, u svatého Haštala se na věžích objeví až příští rok na jaře. Důvodem zpoždění je plánovaná výstava nových zvonů na Haštalském náměstí - viset budou na dřevěných konstrukcích a lidé si tak budou moct sami vyzkoušet, jak zní.

V kostele svatého Haštala byli původně tři, dva z nich ale byli v roce 1916 zabaveny a zbyl tak pouze zvon Vavřinec- Florián z roku 1690. Nový zvon Haštal má v průměru 118 centimetrů, hmotnost 1130 kilogramů a je laděn do tónu f1. Druhý zvon František o průměru 80 centimetrů váží 330 kilogramů a laděn je do c2. Na výrobu zvonů k Haštalovi bylo třeba 1,2 milionu korun.

I do kostela svatého Havla budou doplněny dva zvony. Jan Nepomuk váží asi 80 kilogramů a má průměr 50 centimetrů a nahradí zvon, který na místě chybí od roku 1942. Laděn je do tónu a2. Rakouští zvonaři odlili také menší zvon Ludmila - ten nahradí dočasný ocelový zvon z roku 1925. Hmotnost zvonu je 45 kilogramů a průměr 38 centimetrů a laděn je do cis3. Jejich výroba vyšla na 250 000 korun.

Nový zvon v Praze naposledy dostal právě kostel svatého Havla. V roce 2017 byl do zvonice zavěšen zvon Václav, který zaplnil prázdné místo a zároveň připomněl památku prezidenta Václava Havla. Hmotnost zvonu je přibližně tři čtvrtě tuny, na výšku měří téměř metr a na šířku ve spodní části 103 centimetrů.