Warner Bros kvůli pandemii mění filmový průmysl. Premiéry svých hitů uvede v kinech i na HBO Max

Podle agentury AP zpráva Hollywoodem otřásla. „Nikdo si nepřeje návrat filmů zpět na velké plátno víc než my,“ řekla generální ředitelka WarnerMedia Studios a Networks Group Ann Sarnoffová.

Uvedla, že společnost si uvědomuje, jak je uvádění nových filmů pro kina důležité. „Ale musíme to vyvážit s realitou, že většina biografů v USA bude pravděpodobně fungovat se sníženou kapacitou po celý rok 2021,“ dodala.

