V Olomouci začíná festival Prix Bohemia Radio. Do síně slávy vstoupí komentátor Petr Nováček

To nejlepší z rozhlasové tvorby, tak by se dal stručně popsat Mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio, který se tentokrát koná v Olomouci. Festival začíná v pondělí a pokračuje do čtvrtka 22. března. Návštěvníky čekají čtyři dny nabité poslechem rozhlasových dokumentů, dramat a reportáží, workshopy, debaty, koncerty i divadelní představení. Olomouc/Praha 11:59 19. 3. 2018

V kategoriích dokumentů a rozhlasových her si návštěvníci festivalu budou moci poslechnout díla stanic Českého rozhlasu, v reportážní soutěži se pak utkají příspěvky veřejnoprávních rozhlasových stanic zemí visegrádské čtyřky. Všechny kategorie bude posuzovat kromě odborné i studentská porota.

„Město Olomouc je pro své unikátní spojení starobylé památkové rezervace a moderního krajského města oblíbeným místem mezinárodních přehlídek, festivalů i konferencí. Z dosavadních reakcí veřejnosti cítíme stále větší zájem o festival a jeho program.

Věřím, že 34. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio 2018 bude mít opět úspěch, a přeji jeho tvůrcům i návštěvníkům jako vždy co nejvíce zážitků při poslechu soutěžních příspěvků, rovněž tak v rámci doprovodných programů,“ uvedl ředitel festivalu Josef Podstata.

Ocenění Petra Nováčka

Na pondělním slavnostním zahájení přehlídky uvede generální ředitel Českého rozhlasu do rozhlasové síně slávy komentátora Petra Nováčka.

Komentátor se narodil v roce 1946 ve Velkém Šenově, politikou se přitom zabývá skoro celý život. A pořád ho baví. „ Kdyby mě to nebavilo, tak bych to nedělal. Zejména proto, že už nemusím,“ řekl Radiožurnálu. „Od 13 let jsem schovával části novin a poslouchal projevy Antonína Novotného. To nevíte, jaká to byla legrace,“ popsal nedávno Nováček v České televizi.

V roce 2000 Petr Nováček dostal cenu Ferdinanda Peroutky, o pět let později pak cenu Opus Vitae, kterou uděluje nadace Český literární fond.

Soutěžní Zázraky medicíny

Pokud jde o jednotlivé soutěže, má Český rozhlas zastoupení například v kategorii Reportáž. Soutěžit bude díl cyklu Zázraky medicíny, který zachycuje práci lékařů na anesteziologickoresuscitačním oddělení Fakultní nemocnice Motol.

Ambicí mezinárodní festivalové přehlídky Prix Bohemia Radio je rozvíjet a sdílet rozhlasovou tvorbu veřejnoprávních médií v zemích střední Evropy s důrazem na členy visegrádské čtyřky.

Základním smyslem a posláním přehlídky Prix Bohemia Radio, pořádané Českým rozhlasem, je zvyšování kvality rozhlasové tvorby a prezentace veřejnoprávních médií jako institucí, které vytvářejí a šíří kulturní hodnoty.