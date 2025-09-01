Pro Ostravany je kultura hlavně zábava a odreagování. Nejčastěji vyhledávají filmy a hudbu, zjistil průzkum

Kultura je pro obyvatele Ostravy hlavně zábava a odreagování, významné jsou také předchozí zkušenosti s danou institucí a možnost trávit čas s blízkými. Ostravané a Ostravanky se nejčastěji zajímají o film a hudbu, s odstupem také o divadlo a literaturu. Nejčastěji navštěvují historické památky a kina. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro Statutární město Ostrava.

Vztah obyvatel Ostravy ke kultuře mapuje průzkum Kulturní život v Ostravě. Oblastí, o kterou se Ostravané a Ostravanky zajímají nejvíce, je film, který zaujal 84 procent respondentů a hudba, která oslovuje 81 procent. Přibližně polovina pak vyhledává také divadlo a literaturu, asi třetinu baví tanec nebo výtvarné umění.

Film a hudba jsou nejuniverzálněji konzumovanými oblastmi kultury v Ostravě. Intenzivněji se o ně zajímají lidé s nižším vzděláním. Další kulturní oblasti jsou častěji doménou žen. Literatura a divadlo jsou populární zejména mezi Ostravany nad 60 let. Do kulturního života se sami aktivněji zapojují zejména mladší obyvatelé města.

Motivací pro návštěvu kulturních akcí nebo zařízení je nejčastěji, v 88 procentech případů, zábava a odreagování. Pro 83 procent je důležitá také předchozí zkušenost s danou institucí. 80 procent kulturu vnímá jako možnost trávit čas s blízkými.

Více než polovina Ostravanů se ale ztotožňuje s tvrzením, že si pro své kulturní potřeby vystačí s domácí produkcí, například díky streamovacím platformám jako Netflix, sledování klasické televize nebo poslechu hudby.

Asi třetina Ostravanů má zájem o netypické nebo experimentální zážitky, ve srovnání s Prahou jsou tak Ostravané experimentům otevřenější. Zároveň je mezi nimi ale víc těch, kteří vyžadují doporučení okolí.

Nejvíce Ostravané navštěvují historické památky, alespoň jednou za rok se na ně vydá 70 procent obyvatel města. Kina a multikina jednou ročně navštíví 67 procent, zhruba polovina jde jednou za rok do muzea. O něco méně lidí pak chodí do činoherního divadla nebo na koncerty populární hudby. Knihovny sice minimálně jednou ročně navštíví 44 procent obyvatel, ze všech institucí jsou ale nejintenzivněji navštěvovány.

Ostravané a Ostravanky by uvítali více lokálních a komunitních akcí a také více velkých koncertů. V účasti na kulturních akcích jim brání nedostatek peněz nebo únava a další osobní překážky, důležitá je i nedostupnost vstupenek či nevyhovující nabídka.

