Proměna Dolní oblasti jde příkladem. Za krásnou architekturou ale jděte dál do Vítkovic, radí fotograf

Jedním z diskutérů na Meltingpotu v rámci festivalu Colours of Ostrava bude fotograf a pedagog ze Slezské univerzity Ondřej Durczak. Ve své tvorbě se zaměřuje na focení industriální architektury, dolů a „mizející" Ostravy. „Fotografie je pro mě skvělý prostředek, jak tyto stavby mizející před očima uchovat. Proměna Dolní oblasti Vítkovic v kulturní centrum je příklad dobré praxe. Těmto směrům nesmírně fandím," vylíčil fotograf pro Radiožurnál. Rozhovor Ostrava 0:10 21. července 2025

Fotíte industriál, fotíte doly. Jedna z vašich knih se jmenuje Vzhůru do dolů. Proč fotíte právě toto?

Tyto motivy mě začaly přitahovat někdy v době maturity, kdy jsem si ujasnil, co chci dělat, a systematicky jsem začal dokumentovat právě tuto industriální architekturu. Jednou z motivací bylo to, že tyto stavby mizely a mizí před očima. Takže pro mě byla fotografie skvělý prostředek, jak to uchovat.

Jak přistupovat k industriálním památkám? Ideálně je zakonzervovat, co nejméně do nich zasahovat a udělat z nich muzeum. Ale toto je nejnákladnější cesta, říká fotograf a pedagog Ondřej Durczak

Jak ty stavby pro budoucí generace uchovat jinak než na fotografii? Nabízí se to, co vidíme kolem sebe, ale asi to takto nejde se vším.

Dolní oblast Vítkovic je jeden z dobrých příkladů, kdy se podařilo prvovýrobu Vítkovických železáren proměnit v kulturní centrum, muzea a podobně. To je celkem logicky jedna z mála cest a dalších osudů těchto staveb. Děje se to, a buďme za to rádi.

Pár desítek metrů od nás, mezi vysokými pecemi 4 až 6, má vzniknout v dalších letech muzeum. A to jsou právě ty směry, kterým nesmírně fandím.

Dokumentujete tedy industriální stavby, mizející Ostravu, doly. Co bychom měli chtít vidět na vlastní oči, než to zmizí? Poraďte nám, kteří jsme teď na Colours of Ostrava, nějaký výlet po Ostravě. Co máme hledat?

Dolní oblast Vítkovic je dobrý začátek, ale myslím, že je to už poměrně turisticky profláklé místo.

Ale stačí se projít dál směrem do Vítkovic, kde je krásná architektura z režného zdiva, která souvisela s vývojem Vítkovických železáren na počátku minulého století. Je tady spousta takových méně známých motivů a staveb, které si člověk může sám objevit.