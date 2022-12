Uvědomil jsem si, jak táta vládne slovem a hlasem. Byl jsem na něj pyšný, vzpomíná na Brzobohatého syn

Všichni dobří rodáci, Ucho - ale i Sněženky a machři nebo seriál F. L. Věk - to jsou jen některé názvy filmů, z kterých můžete znát Radoslava Brzobohatého. Za svou kariéru hrál ve stovce snímků a byl také vyhledávaným divadelním hercem. A rádi tohoto charismatického muže s ostře řezanými rysy rysy obsazovali také režiséři rozhlasových her a pohádek. A v několika příbězích měl přímo roli královskou. Seriál Praha 18:30 30. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová ve filmu Ucho | Zdroj: Národní filmový archiv

Je to 30 let, co režisér Karel Weinlich obsadil Radoslava Brzobohatého do pohádky Karla Šiktance Král kamenné srdce.

Ondřej Gregor Brzobohatý si sice nevybavuje situaci, kdy jeho otec přišel z práce domů a řekl „dnes jsem v rádiu hrál krále“. Za to si dobře pamatuje na dobu, kdy jeho pohádky poslouchal.

„Když jsme byli s mojí sestrou malí, tak si táta pohádky vymýšlel. Pamatuji si dodneška, jak jsme byli na chalupě a táta nás vždycky přišel nahoru do pokoje uspávat pohádkou o panu Černým. A to byl takový pán, který měl spoustu různých kamarádů. Byl něco mezi porybným a myslivcem. Měl třeba kamaráda kapra Honzu, žirafu Julii a podobně. Měl toho strašně moc a vždycky si vymyslel nějaký příběh na ten večer, kterým nás uspal,“ vypráví Brzobohatý.

„Jeho hlas byl takový hezky upravený. Táta mi říkal, že se do něj prokouřili, ale tomu já nevěřím. Já si myslím, že to není jenom cigaretami. Já si myslím, že opravdu člověk musí mít nějaký gen a táta byl zároveň obrovsky vyhraný z jeviště,“ dodává.

Radoslav Brzobohatý byl hodně obsazovaným filmovým a také rozhlasovým hercem.

„Tam jsem si uvědomil, jak táta vládne slovem a hlasem. Ale obecně, ono to bylo třeba vidět i ve výchově. Táta moc nepoužíval fyzický tresty, ale když něco řekl, tak to řekl rázně a jasně. A z té intonaci bylo jako hned evidentní, jak to myslí. Takže my jsme se sestrou hned prostě sklopili uši a plnili všechno, co bylo zapotřebí,“ říká.

„Když si vzpomenu na všechno, co jsem od něj slyšel, a to nebylo jenom v dětství ale i později, když jsem narážel na různé rozhlasové hry, které dělal, tak jsem byl na něj pyšný,“ zakončuje jeho syn.

Královské role v rádiu ztvárnilo hodně známých herců. K těm nejvýraznějším patří shodou okolností ti s písmenem B na začátku svého jména: Vlastimil Brodský, Otakar Brousek starší a právě Radoslav Brzobohatý.