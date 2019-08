Zemřel Richard Vyškovský. Autorovi populárních vystřihovánek z časopisu ABC bylo 90 let

Jméno architekta Vyškovského je známé hlavně v modelářských kruzích, ale jeho modely, třeba kosmická loď Galaxia podle stejnojmenného komiksu ABC nebo funkční fotoaparát Dirkon, zdobily a zdobí pokoje mnoha dětí od konce 60. let až do současnosti.

„Poslední roky věnoval tomu, že tvořil řady, které vlastně neexistují, protože on je vytvářel z plánů. Jsou to hrady, které jsou dnes už ve fázi zříceniny a on vytvořil jejich původní stav,“ řekl Radiožurnálu Ležák.

Chtěli jsme udělat českého Batmana, říkají autoři nového komiksu o legendárním Pérákovi Číst článek

Vyškovský vystudoval architekturu a později pracoval ve Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů. Vztah k památkám se odrážel i v jeho díle, kdy řada modelů zobrazovala lidové stavby, zámky a hrady nebo historické domy. Škála modelů, které dokázal vytvořit, však byla mnohem širší.

Prvním z nich byl v roce 1968 model historického automobilu, který vznikl díky sázce. Vyškovský se tehdy s kolegy z práce vsadil, že dokáže vytvořit jen z papíru model po vzoru tehdy nedostatkových autíček, takzvaných angličáků, značky Matchbox.

Fotografie zmíněného modelu Vyškovského a jeho kolegy Pavla Blechy se dostaly do novin, kde si jich všiml tehdejší šéfredaktor ABC Vlastislav Toman.

„Jako šéfredaktor jsem tehdy dostával na stůl denní noviny. A já jsem v těch novinách jednou našel reportáž o dvou pánech z jakéhosi ústavu pro rekonstrukci památkových objektů, kteří staví modely autíček. To mě hned praštilo do očí, tak jsem vzal telefon a začal jsem zjišťovat, jak je kontaktovat. Dostal jsem se k nim, pozval jsem je do redakce, popovídali jsme si a předal jsem je naším kolegům, kteří dělali přílohy,“ řekl již dříve Toman Blesku.

Vyškovského ručně kreslené modely pak v ABC vycházely po desítky let a od roku 1997 také v nakladatelství ERKOtyp, jehož spolumajitelem a jednatelem je Vyškovského syn Richard. Mezi modely, které Vyškovský za půl století vytvořil, jsou památky, auta, lodě, letadla, pohyblivé stroje, figurky i panoramata. Soubory jeho děl byly vydány i knižně.

Kosmická loď Galaxia

null null