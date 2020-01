Před slavnou fontánu di Trevi v Římě postaví radnice kvůli turistům bariéru. Házení mincí neomezí

Slavná římská fontána di Trevi bude kvůli neukázněným turistům ohrazena bariérou. Opatření schválila místní radnice na popud protestního Hnutí pěti hvězd (M5S), jehož starostka Virginia Raggiová věčné město řídí od roku 2016. Informoval o tom v sobotu italský tisk. Řím 17:30 25. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Římská fontána di Trevi v listopadu 2015. | Foto: Alessandro Bianchi | Zdroj: Reuters

Loni v létě také městská policie zakázala sezení na Španělských schodech, které stoupají z náměstí Piazza di Spagna a které jsou zaneseny na seznam UNESCO.

Nové nařízení zakazuje chovat se na veřejných místech „neslušně nebo v rozporu s dekorem“ a „konzumaci potravin a nápojů vsedě u historických, uměleckých či archeologických památek“, zejména u fontán a schodů, napsala agentura AFP.

Jednou se vrátí

„Jeví se mi to jako rozumné řešení, jak chránit jednu z nejdůležitějších památek v Římě,“ uvedla starostka Raggiová. „Toto řešení fontánu di Trevi neukryje zrakům a umožní, aby do ní turisté dále házeli mince, jak bývá zvykem,“ dodala. Traduje se, že kdo stojí k fontáně zády a hodí do ní minci, jednou se do Říma vrátí.

Tradičně mince, které každoročně úhrnem dosahují až 1,5 milionu eur (37,8 milionu Kč), dostává katolická charita Caritas. Současná radnice se ovšem s organizací o výnosy poslední dva roky přetahovala - raději je využila na opravy chátrající infrastruktury města. Papež František na konci minulého roku s radnicí domluvil, že po dvě následující léta bude peníze z fontány dále spravovat charita.

Fontána di Trevi v pozdně barokním stylu byla dokončena v roce 1762 podle návrhu Nicolase Salviho. Loni v říjnu se kašně dostalo nového uměleckého nasvícení.

Proslavila ji scéna z filmu Sladký život od Federica Felliniho. Právě odtud pocházejí vyzývavé záběry na osvěžující se hlavní představitelku snímku Anitu Ekbergovou za obdivného přihlížení Marcela Mastroianniho.