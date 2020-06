Kulturní tipy: The Killers zahrají v Ostravě, festival Rock for People představí koncerty v českých městech

Novou desku vydá zpěvačka a držitelka několika cen Grammy Norah Jones. V průběhu let vytvořila více různých písní s různými spolupracovníky. Skladby ani původně neplánovala vydat. Nakonec se jich ale sešlo tolik, že vzniklo nové album Pick Me Up Off The Floor. Praha 15:05 15. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na festivalu Colours of Ostrava letos jako hlavní headliner vystoupí americká rocková skupina The Killers. | Zdroj: Colours of Ostrava

Rock for People míří do českých měst

Koncertní série odstartuje 15. června a představí se v pěti českých městech - Praze, Plzni, Pardubicích, Ostravě a Kutné Hoře na nádvoří vybraných partnerských pivovarů loňského ročníku festivalu Rock for People. Samostatné speciální koncerty známých českých kapel a hudebníků - Gaia Mesiah, Pokáče, Vypsané FiXy, Kapitána Dema a Johna Wolfhookera - proběhnou přímo v pojízdném live jukeboxu, fanoušci si sami navolí písně z rejstříku daného umělce. Živá vystoupení s kapacitou pro 300 návštěvníků si bude moci vychutnat každý na MALL.TV.

Slovácko sa nesúdí v Praze

Pražský Divadelní spolek Kašpar uvádí v klubovně v Jindřišské ulici představení inscenace Slovácko sa nesúdí. V režii Filipa Nuckollse se tak na komorní jeviště dostávají vybrané folklorní vyprávěnky slováckého „kronikáře“ Zdeňka Galušky. Večer nejen s vínem, ale o vínu a taky o lidech, kteří jdou do všeho naplno, začíná ve 20 hodin.

The Killers přijedou do Ostravy

Hudební festival Colours of Ostrava představuje další jména, která příští rok přijedou do oblasti Dolních Vítkovic. Fanoušci se dočkají skupiny The Killers, která měla na festivalu vystoupit už letos. Kvůli pandemii koronaviru byl letošní ročník zrušený. Dalším potvrzeným interpretem je mladý nizozemský DJ Martin Garrix.

Pod ochranou tvou v Kutné Hoře

V chrámu svaté Barbory v Kutné Hoře začíná výstava Pod ochranu tvou. Do 30. září budou v ochozových kaplích vystaveny vzácné exponáty, které se po většinu roku skrývají v chrámovém depozitáři. Tématem výstavy je ochrana nebeských patronů českých zemí, ale i Kutné Hory.

Norah Jones vydává novou desku

Pianistka, skladatelka, zpěvačka a držitelka několika cen Grammy Norah Jones, původně nové album nahrávat vůbec nechtěla. Nahrávání začalo sérií krátkých sezení s neustále se měnícími spolupracovníky. Pomalu, ale jistě, se nevydané session songy zhustily do věci, kterou Norah vůbec neplánovala. A tak vzniklo album Pick Me Up Off The Floor.

„Každé sezení jsem vytvořila nějakou píseň, kterou jsem ale nikdy nevydala. V průběhu těch dvou let se nějak sesbíraly a vzniklo z nich album. Byla jsem do nich opravdu zamilovaná, poslouchala jsem je pořád, i když jsem venčila psa. Písně mi zůstaly trčet v hlavě a já jsem si uvědomila, že všemi prochází nějaké surrealistická nit. Připadá mi to jako horečnatý sen odehrávající se někde bezi Bohem, ďáblem, srdcem, zemí, planetou a mnou,“ komentuje Norah.