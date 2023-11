Kvádr a válec s několika malými okny. Rothmayerovu vilu postavili ve stylu klasicizující moderny

Jsem sběratel příběhů, to mě na psaní nejvíc zajímá, vypráví spisovatel Kraus

„Má choť mi knihu jednou za čas nenápadně podstrčila na stůl, podíval jsem se do ní, udělal pár škrtů, a pak jsem řekl – to nemůžu, je to blbé, nejde to,“ vypráví o knize Ivan Kraus.