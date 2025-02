Rozhlas před 100 lety poprvé vysílal přímý přenos. Lidé slyšeli Smetanovu operu Dvě vdovy

Před 100 lety se v Československu odehrála významná technologická a zároveň kulturní událost. Československý rozhlas tehdy nazývaný Radiojournal poprvé vysílal přímý přenos a to z opery Národního divadla. Na programu byly Dvě vdovy od Bedřicha Smetany a záznam z tohoto představení se nezachoval. Naopak se zachovala tištěná pozvánka s ručně psanou poznámkou a také vzpomínky aktérů. Diváci vůbec netušili, že se opera v přímém přenosu vysílá. Praha 16:21 12. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záznam vysílání se nezachoval (ilustrační foto) | Foto: autor neznámý | Zdroj: Archiv Českého rozhlasu

Záznam vysílání neexistuje. Ani záznamy pamětníků nejsou dobové, první technik Radiožurnálu Jan Velík vzpomínal o téměř padesát let později: „Byl to evropský rekord, protože do té doby si žádná rozhlasová společnost netroufla na přímý přenos z jeviště divadla. My jsme si troufli na to, že jsme vysílali celou operu s jedním mikrofonem.“

Přímý přenos obnášel řadu technických komplikací a dlouhou přípravu. Nakonec ale v přenosovém studiu seděl jediný člověk – technik Karel Koníček. „Tady u té zdi přímo pod nápovědní budkou, která je asi ve výši patnácti metrů nad námi, jsem měl lavičku, na té stál pětilampový zesilovač a vedle telefonní přístroj na dorozumívání,“ popisoval.

Jediný originál, který se z přímého přenosu zachoval, je papír, tedy divadelní vývěska, kterou schraňuje archiv Národního divadla a jeho vedoucí Josefína Panenková. Na ceduli je rukou připsáno „první rádiový přenos“.

„Jestli to je opravdu z roku 1925, nebo později, je sporné,“ vysvětlila. „Řekla bych, že je to psané perem s násadkou. Dnes bychom takovou informaci přitiskli, aby i diváci věděli, že je čeká záznam nebo přímý přenos.“

O přímém přenosu nevědělo nejenom obecenstvo, ale ani lidé u krystalek a rádiových přijímačů. Programový ředitel Radiojournalu Miloš Čtrnáctý to posluchačům neoznámil. „Skutečně celý večer se telefon netrhl, nestačili jsme v kanceláři odpovídat a přijímat gratulace. I mnohé černé posluchače obrátil ten večer na víru. Pod dojmem přenosu prohlašovali, že stanou se posluchači řádnými, to jest platícími,“ líčil později reakce lidí.