Rušení koncertů i odchody. Kultura se distancuje od umělců, kteří podporují ruskou invazi na Ukrajinu

Ruská invaze ovlivňuje také dění v kultuře. Instituce po celém světě se odvracejí od umělců, kteří souhlasí s postupem Vladimira Putina na Ukrajině. V čele Mnichovských filharmoniků skončil po sedmi letech spolupráce dirigent Valerij Gergijev a v pražském Obecním domě v neděli nevystoupí ruský klavírista Denis Macujev - jeho kvůli covidu odložený koncert byl téměř vyprodaný. Praha 18:28 1. března 2022

Právě situace kolem dirigenta Valerije Gergijeva, který patří k největším hvězdám mezinárodní scény vážné hudby a je šéfem petrohradského Mariinského divadla, od pátku rychle eskalovala. Jako jeden z prvních zrušil Gergijevovu účast na zářijovém festivalu Dvořákova Praha jeho ředitel Jan Simon. Pro Český rozhlas řekl, že sice nerad míchá politiku s kulturou, ale umění jako takové by podle něj mělo dbát nejen na vnímání estetických, ale také etických hodnot.

„Pro nás je vpád ruských vojsk na Ukrajinu naprosto šokující a absolutně nepřijatelný. A protože pan dirigent Gergijev se nikdy netajil svými sympatiemi k ruské agresivní zahraniční politice a i svým blízkým přátelstvím s prezidentem Putinem, tak jsme se rozhodli, že skutečně to není v tuto chvíli situace, kdyby takovýto člověk měl stát na pódiu takového festivalu jako je Dvořákova Praha,“ řekl Simon s tím, že sice pro ně nebude jednoduché necelé tři týdny před zveřejněním programu najít náhradu, ale stojí to podle něj za to.

Už v pátek se na Gergijeva obrátil v dopise také mnichovský primátor Dieter Reiter, aby se do pondělí 28. února od Putinovy útočné války distancoval. Ruský umělec nereagoval a skončil tak v úterý po sedmi letech v čele Mnichovských filharmoniků.

Reiter poukázal také na to, že ruským útokům čelí i Kyjev, který je partnerským městem Mnichova. S Gergijevem už nepočítá také milánský operní dům La Scala nebo nizozemský Rotterdam. Nevystupuje ani na aktuálním turné Vídeňských filharmoniků po Spojených státech.

Velký talent, špatná strana

Podobně je na tom třeba také fenomenální ruský klavírista Denis Macujev, který měl už tuto neděli vystoupit v pražském Obecním domě. Podle jeho ředitele Vlastimila Ježka se nakonec podařilo s pořádající agenturou, které Smetanovu síň pronajímali, domluvit zrušení koncertu: „Je to bohužel smutná doba a musíme dělat věci, které zasahují také umění. Zrušení koncertu neznamená, že by Macujev snad nebyl skvělý klavírista, ale obávám, že si v tuhle chvíli vybral špatnou stranu.“

Obecní dům bude vstupné vracet těm návštěvníkům, kteří si lístky zakoupili přímo na pokladně. Jinak se musí obracet právě na pořádající agenturu.

Rychlé reakce se dočkala také pondělní výzva režiséra Fero Feniče, který chtěl, aby organizátoři FebioFestu odebrali Cenu Kristián Emiru Kusturicovi. Zakladatel přehlídky a její dnešní čestný prezident Fenič upozornil na to, že mezinárodně uznávaný režisér a filmový producent, který vystudoval pražskou FAMU, Kusturica v předvečer rusko-ukrajinského konfliktu přijal nabídku ruského ministra obrany Sergeje Šojgua stát se ředitelem Ústředního akademického divadla ruské armády v Moskvě.

Cenu Kristián dostal před pěti lety. Fenič vyzval i další české festivaly, které Kusturicu v minulosti ocenily, aby mu ceny odebraly. Kusturica v roce 2019 dostal mimo jiné medaili Za zásluhy od prezidenta Miloše Zemana a dříve byl také vyznamenán i ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

Po ruské invazi na Ukrajinu se snesla kritika i na známou sopranistku Annu Nětrebkovou, její vystoupení zrušila například Bavorská státní opera. Její šéf Serge Dorny na twitteru napsal, že pěvkyně se od ruské agrese na Ukrajině nedistancovala dostatečně. Nětrebková na twitteru napsala, že „chce, aby válka skončila“, ale zdůraznila, že „není politická osoba“ a že nehodlá veřejně vyjadřovat své názory a hanět svou vlast.

Nětrebková v úterý oznámila, že ruší veškeré své koncerty v následujících měsících. „Po zralé úvaze jsem udělala obtížné rozhodnutí a až do odvolání se stahuji z koncertního života. Teď není vhodný čas na to, abych vystupovala a zpívala,“ uvedla pěvkyně v prohlášení

Ruští umělci proti Putinovi

Od ruské agrese se ale také řada ruských umělců distancuje. Třeba ruská spisovatelka tatarského původu Guzel Jachina. Nesouhlasí, že se ruské tanky pohybují po cizím území. Autorka světového bestselleru „Zulejka otevírá oči“ to napsala v prohlášení, které rozeslala svým přátelům, nakladatelům, překladatelům a čtenářům doma i v zahraničí. Rodačka z Kazaně v něm píše, že v jejím blízkém i vzdáleném okolí není jediný člověk, který by válku na Ukrajině podporoval.

Už v pátek na protest proti ruské invazi na Ukrajinu skončila ve své funkci ředitelka Moskevského státního divadla Elena Kovalská - na sociální sítě napsala, že „není možné pracovat pro vraha a brát od něj plat,“ a to v situaci, kdy moskevská divadla údajně zakázala hercům dávat jakékoliv veřejné komentáře k ruským aktivitám na Ukrajině.

Batman do Ruska nepřiletí

I když to v kontextu aktuálních událostí není pro mnoho lidí prioritou, Rusové přijdou také o velmi očekávané hollywoodské premiéry. Distribuční plány v zemi ruší Warner Bros, Walt Disney nebo Sony Pictures. Rusové tak neuvidí třeba nového Batmana, který vstupuje do kin celosvětově tento týden, nebo spin-off Spider-Mana s názvem Morbius či animovaný film studia Pixar Proměna.