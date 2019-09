Projekt Savarin poblíž Václavského náměstí má být hotov do roku 2022. Vyjít má na deset miliard

Budoucí podobu historických budov v centru Prahy, které jsou spojené s palácem Savarin a tvoří komplex poblíž Václavského náměstí mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou, v Praze představil britský architekt Thomas Heatherwick. „Předpokládaná investice je deset miliard korun,“ uvádí zástupce investora, firmy Crestyl, Ondřej Micka. Celý projekt by měl být dokončen do konce roku 2022. Praha 13:11 20. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Savarin Praha | Foto: ČTK | Zdroj: ČTK

Deset let plánovaná přestavba, proti jejíž dřívější podobě se vyslovovali památkáři, má několik let nového investora, který jej koupil od nizozemské firmy Ballymore. Crestyl slibuje méně razantní změny v historických objektech a hodně veřejného prostoru.

Podle páteční prezentace třeba barokní jízdárna, která má být podle Heatherwicka srdcem celého projektu a jako jediná bude nekomerčním objektem, dozná ale velkých změn. Vznikne pod ní několik spodních úrovní, aby bylo možné nasměrovat do objektu lidi už od metra.

V objektu bývalé jízdárny má být prostor pro pořádání společenských a kulturních akcí. Blok do Panské ulice má nabízet tržnice a restaurace, blok do Jindřišské restaurace a zelené plochy, objekty směrem k Václavskému náměstí budou komerční, uvedl Micka. „Byty nebudou, nepočítalo se s nimi,“ dodal. To se nelíbilo části zastupitelů Prahy 1.

Výhled na panorama Prahy

Nový investor přizval k projektu Heatherwicka, který má kromě novostaveb zkušenosti s rekonstrukcemi historických nebo úpravami průmyslových staveb. Savarin se skládá ze čtyř vzájemně propojených částí, které zabírají 1,6 hektaru.

Nové pasáže podle investora umožní snadný a volný průchod dříve nepřístupným centrem metropole, zahrada a náměstíčko vnesou život do vnitrobloku a veřejně přístupné střešní zahrady a terasy nabídnou výhledy na panorama Prahy. Víc než třetinu ploch mají zaujímat venkovní otevřené prostory a veřejné pasáže.

Studio Heatherwick patří k nejuznávanějším světovým architektonickým ateliérům. V pátek představil mimo jiné přeměnu starého sila v Kapském Městě na muzeum současného afrického umění Zeitz MOCAA. Jde o budovu, která loni patřila k nejdiskutovanějším ve světovém měřítku. Obrovské kruhové věže sila, které k sobě těsně přiléhají na čtvercovém půdorysu, nechal na místě, ale vnitřní prostory částečně vyjmul podobně, jako nabírá zmrzlinář kopečky zmrzliny. Vznikl tak velký vnitřní otevřený prostor, jemuž nechal materiálovou syrovost a zaplnil ho novým obsahem.

Studio stojí za projekty po celém světě, například za novými centrálami giganta Google v Londýně a v Kalifornii, organicky pojatým studijním centrem v Singapuru, novým futuristickým parkem Pier 55 a unikátním veřejným prostorem Vessel v New Yorku nebo britským pavilonem na výstavě Expo 2010. Studio ale proslavil i nový design londýnských doubledeckerů. K nejnovějším projektům patří třeba rekonstrukce 130 let starého londýnského výstaviště Olympia.