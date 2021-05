Opravy v sázavském klášteře pokračují. Skláři přivezli unikátní lustr se staroslověnskými literami

Tesaři, restaurátoři, pokrývači a štukatéři teď dokončují rozsáhlé opravy v sázavském klášteře, které začaly před dvěma lety. Opravou za 120 milionů prošla barokní fara, gotická věž s trojlodím a také kostel. V těchto dnech tam restaurátoři skládají varhany a v kryptě montují skláři unikátní více než sto kilogramů vážící lustr. Má být novou moderní dominantou, která zároveň ctí historii místa. Sázava 13:54 4. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Unikátní více než sto kilogramů vážící lustr v klášterním kostele v Sázavě | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

Práce v sázavském klášteře finišují nejen na varhanách, ale také v kryptě, která se dočkala nové podlahy. Skláři z Nového Boru nainstalovali nové unikátní světlo, které bylo vyrobeno přímo do této krypty.

„Lustr je zajímavý tím, že je to kombinace převážně ocelových prvků a skleněných prvků, kde jsou staroslověnské litery, které se našly tady na Sázavě,“ popisuje kněz Radim Cigánek.

Lustr má kruhový tvar. „Jsou to dvě kružnice pověšené nad sebe, které jsou spojené skleněnými prvky,“ dodává.

Klášterní kostel dostává také opravené varhany. „Mimo základní části hlavního stroje, která je stará a původní, se k tomu vše ostatní dodělávalo nově,“ vysvětluje Rudolf Valenta, který stojí za restaurováním hudebního nástroje.

Poznají věřící v kostele rozdíl? „Doufám, že ano. Nástroj, co tam byl, už dosluhoval,“ dodává. „To, co tady bylo, byl jednomanuál. Teď tady bude dvoumanuál. Zvukově to bude úplně něco jiného než ten starý nástroj,“ dodává.

Práce pokračují také na hlavním 15metrovém oltáři, pracovníci přidělávají například barokní andílky. „Doufáme, že oltář svatého Prokopa zazáří v plné nádheře začátkem léta,“ říká restaurátor Martin Číhalík.

„Nejnáročnější bylo odstrojení oltáře. Sundávala se veškerá výzdoba. Ti obrovští andělé nahoře váží tak zhruba 150 kilo,“ přibližuje.

Jak se rozsáhlá rekonstrukce klášterního areálu vydařila, budou moct lidé posoudit na přelomu května a června.