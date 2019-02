Jak vypadá pracovní den hasičů? Dokumentarista rok točil s neherci, dostal se i do jejich soukromí

„Čím chceš být, až vyrosteš?“ Spousta malých dětí na tuhle otázku odpoví jasně – popelářem, doktorem, nebo hasičem. A právě o hasičích existuje spousta mýtů. Jak vypadá jejich pracovní den? Za co všechno zodpovídají? Režisér a autor dokumentárního seriálu České televize Hasiči Jiří Fedurco s kamerou v ruce sledoval osazenstvo hasičské stanice v Liberci déle než rok. Praha 20:20 22. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér a autor dokumentárního seriálu České televize Hasiči Jiří Fedurco s kamerou v ruce sledoval osazenstvo hasičské stanice v Liberci déle než rok | Foto: Mikuláš Křepelka | Zdroj: Česká televize

Zdánlivý zmatek, nasazení jako v akčním filmu a dvouminutový časový limit, do kterého se hasiči musí od vyhlášení poplachu dostat v plné výstroji do vozu a vyjet k zásahu. Tak vypadá každodenní chleba českého hasičského záchranného sboru. Nápad Jiřího Fedurca na dokument o hasičích by mohl vypadat banálně, ale pod pokličku jejich práce u nás ještě žádné podobné dílo nenahlédlo.

„Vybrali jsme libereckou stanici, protože odtud bydlím kousek, takže jsem mohl být pořád v pohotovosti a stíhat různý akce a natáčet různé zásahy. V podstatě se to rozjelo velice rychle. Prostě jsme přesvědčili těch 60 chlapů, kteří do toho šli. A začali jsme natáčet,“ popisuje režisér, jak se celý projekt zrodil.

Povolání do konce života

Jeden z dílů seriálu právě během projekce v kině viděli i tři profesionální hasiči a hlavní aktéři seriálu. Jejich práce musí být posláním, říká Radek Musil spolu s kolegy.

„Pokud by to chtěl někdo dělat a měl chuť to dělat, tak to uvidí. Nešlápne si někam vedle, nevydrží tam tři měsíce a neřekne: ‚Na shledanou, na tohle já kašlu. Pořád to jsou nějaký předpisy, tady se furt něco dodržuje, furt se něco školí, furt se musím něco učit, furt po mně něco chce.‘ A navíc nejsem doma?“ ptá se řečnicky Musil.

Hned dodává, že důležité je upozornit i na výši platu: „Navíc ani to finanční ohodnocení nováčků není nic extra proti větším fabrikám. Myslím, že je dobrá cesta to ukázat, protože pokud se někdo rozhodne tohle dělat, tak to má do konce života.“

Rozdílné představy

Jeho kolega Jan Semerádt upozorňuje, že nováčci mohou mít jiné představy, než co práce doopravdy obnáší. „Přijdou kluci a ti mají představu: ‚Hele nohy nahoru a nebudu nic dělat.‘ A když je vyženu, že se jde cvičit, tak se diví: ‚Jak cvičit?‘. Takže mají třeba i zkreslené představy, co má hasič dělat,“ říká Semerádt.

Další z hasičů Jan Kučera dobře zná svou motivaci. „Jsem u dobrovolných hasičů a jsem ten srdcař, dá se říct. Tady každý zásah je jiný, každý den v práci je jiný,“ přikyvuje zkušenému Radku Musilovi začínající hasič Jan Kučera a neustále plný energie Jan Semerádt.

Kamera v soukromí

Stejně jako se všichni shodují na poslání hasičského povolání, shodli se i na tom, že nebylo jednoduché pustit si kameru do soukromého života.

„Když nám říkali, že chtějí točit doma rodinné zázemí, tak to bylo úplně nepředstavitelný. Museli jsme si vymezit pravidla, kam štáb pustíme a kam už nepůjdou. Je to hodně osobní, ale prostě o tom ten seriál je,“ popisuje Musil.

„Manželka z toho nebyla upřímně nadšená, že ji bude někdo točit. Děti to nějak skously, takže pár záběrů z rodinného prostředí tam máme. Protože hasič není jen v práci. Žije. Žije normální život jako každý člověk,“ dodává Semerádt.

Garáž a zahrada

„Když jsem to řekl rodičům, tak ty rodinný zázemí nechtěli. Takže kam se televize podívala, byla garáž a zahrada,“ popisuje Kučera.

Tvůrci seriálu měli své meze. Co natáčet, jak respektovat soukromí lidí, kterým se stala nehoda a do jaké míry vlastně bude moct televizní štáb ovlivňovat jejich práci.

Režisér docusoapu Jiří Fedurco potvrzuje, že ne vždy byla práce s hasiči jakožto herci úplně snadná. „Něco jsme třeba chtěli natočit znovu, tak to prostě nešlo. Buď se to zachytilo v tom reálu, nebo to zkrátka z větší části nebylo použitelné,“ uzavírá Fedurco.

Hasiči, kteří v seriálu vystupují, svoji roli hodnotí skromně. Chtějí ukázat, že to není jednoduché povolání, zároveň je to ale práce, která podle nich má smysl. Jejich skromnost svojí odpovědí přebil režisér Jiří Fedurco. Podle něj jsou hasiči opravdoví hrdinové. První ze šesti dílů odvysílá ČT2 6. března.