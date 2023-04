Patří Slovanská epopej Praze? Pospíšil chce situaci kolem cyklu obrazů vyřešit v následujících měsících

Nový pražský radní pro kulturu by v následujících měsících rád vyřešil nepřehlednou situaci kolem umístění Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy – to se řeší zatím bez výsledku již mnoho let. Tato kulturní památka je také předmětem sporu mezi hlavním městem a Johnem Omondem Muchou. Soud totiž už několikátým rokem jedná, jestli cyklus obrazů Praze patří, nebo ne. Praha 20:25 2. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovanská epopej byla v roce 2021 na pět let zapůjčena k vystavení do Moravského Krumlova | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Proběhla schůzka s investory, kteří zastupují i rodinu Johna Muchy. Naší snahou je se co nejrychleji pokusit o dohodu tak, aby se celý soudní spor ukončil,“ okomentoval současná jednání nový radní pro kulturu hlavního města Jiří Pospíšil (TOP 09). Ten také nechce riskovat, že by Praha o Slovanskou epopej u odvolacího soudu přišla.

Praze epopej nepatří. Tak znělo nepravomocné rozhodnutí prvoinstančního soudu před třemi lety. Soud tak rozhodl i kvůli tomu, že hlavní město nezajistilo prostor, kde by velkoformátové malby v hodnotě několika miliard umístilo natrvalo.

„Uplynula roční lhůta, kterou nám soud dal k tomu, abychom se dohodli s rodinou Alfonse Muchy. K té dohodě bohužel nedošlo, na druhou stranu podmínky dohody nemohou být pro Prahu potupné,“ dodal Pospíšil.

Umístění epopeje

Radní pro kulturu není spokojený ani s podmínkami předběžné dohody, kterou uzavřelo město s Johnem Muchou a firmou Crestyl. Podle této smlouvy by měly obrazy umístit do podzemí paláce Savarin u Václavského náměstí.

„Územní řízení běží již od roku 2017, protože se ale stalo za těch šest let nepřehledným, rozhodli jsme se loni spustit úplně nový povolovací proces, který je od začátku nastaven právě na podobu projektu od studia Thomase Heatherwicka,“ vysvětlil v e-mailové odpovědi mluvčí společnosti Crestyl Ondřej Micka.

Plánované umístění Slovanské epopeje do Savarinu kritizuje vnučka známého malíře Jarmila Mucha Plocková, ta považuje jako vhodné místo pro dočasnou výstavu zámek Zbraslav.

V dlouhodobém horizontu by podle ní bylo ideální přemístit Slovanskou epopej do pražských Branických ledáren, a to natrvalo. K tomuto kroku může dojít ale až zhruba za sedm nebo osm let. Slovanskou epopej si zatím lidé mohou prohlédnout v Moravském Krumlově.