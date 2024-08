Slovenská ministryně kultury Šimkovičová odvolala šéfa národního divadla. Ten krok kritizuje

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová odvolala šéfa Slovenského národního divadla Mateje Drličku, informovala v úterý slovenská média. Ministerstvo kultury rozhodnutí zatím nekomentovalo, sám Drlička stejně jako opozice postup úřadu kritizoval. Ve vedení Slovenského národního divadla Drlička předčasně skončil už podruhé. Bratislava 17:34 6. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová svůj krok zatím nekomentovala (archivní foto) | Zdroj: TASR / Profimedia

„Oni prostě potřebovali ovládnout další instituci, protože to divadlo bylo svobodné, svobodně hovořilo i svým způsobem kritizovalo politické dění. A to je pro ně něco, co je neakceptovatelné. Oni nesnesou kritiku, nesnesou svobodu,“ řekl Drlička listu Denník N.

Dodal, že odvolací dekret mu v úterý ráno donesla do jeho domova úřednice ministerstva kultury v doprovodu dvou členů ochranky a že Šimkovičová ho od loňského nástupu do funkce ministryně ani jednou nepřijala.

Ministerstvo kultury například v červenci kritizovalo Drličku za to, že odvolal ředitelku baletu v divadle, a tvrdilo, že tím porušil jeho statut.

Drličky se po jeho odvolání zastaly například Slovenská národní galerie i Slovenské národní muzeum.

„Snaha politicky ovládnout kulturní instituce, vzít jim nezávislost a dosadit do nich své lidi je jediné, čeho jsme se od ‚ničitelky kultury’, paní Šimkovičové, zatím dočkali," napsala v reakci poslankyně nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Zora Jaurová. Krok ministryně kritizovali i představitelé dalších opozičních stran.

Druhý konec

Drlička nastoupil do čela Slovenského národního divadla v roce 2021. O rok později ho z funkce odvolala tehdejší ministryně kultury Natália Milanová v reakci na jeho hanlivá vyjádření o politicích. Do čela divadla se pak Drlička vrátil loni poté, co uspěl ve výběrovém řízení.

Šimkovičová dlouhodobě obhajuje tradiční slovenskou kulturu, vystupuje proti tématům týkajícím se komunity LGBT+ a už dříve se kvůli svým názorům a rozhodnutím dostala do křížku s části představitelů kulturní sféry na Slovensku či opozičními politiky.

Už v květnu opozice neuspěla ve sněmovně s návrhem vyslovit Šimkovičové nedůvěru; opoziční strany tehdy tvrdily, že ministryně chce mocensky ovládnout kulturní instituce a fondy, které rozdělují peníze na podporu různých projektů a akcí. Ministerstvo kultury také prosadilo nový zákon o veřejnoprávní televizi a rozhlasu, jehož cílem je podle opozice ovládnutí této stanice současnou vládní mocí.