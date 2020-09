Do síně slávy zábavního umění vstoupil Ivo Šmoldas, rozhodlo o tom kolegium umělců

Do Síně slávy zábavního umění byl v neděli uveden publicista, redaktor, básník a nakladatel Ivo Šmoldas. Cenu v podobě zlaté divadelní masky převzal na odpolední ceremonii v pražském botelu Albatros. Umělecké sdružení Artes udělilo ceny Mistra zábavního umění také osmičce dalších umělců a umělkyň. O laureátech rozhoduje kolegium umělců, které čítá zhruba 350 členů. Praha 17:41 6. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivo Šmoldas | Zdroj: Profimedia

„Jsem rád, že jsem mohl do síně slávy, trošku mi to tu připomíná obřadní síň,“ řekl při převzetí ceny Šmoldas. Dodal, že je mu ctí, že může být na ceremonii s lidmi, s kterými prostřednictvím televizní obrazovky vyrůstal. Místopředseda Artesu Josef Zeman, který předal ceny většině přítomných laureátů, ocenil Šmoldasovy „repliky na rodinný život a všechno, co se kolem nás děje.“ Uvedl, že je rád, že ohledně výběru s ním kolegium bylo ve shodě.

Kulturní publicistka Štefanová: Nejistota je zničující, osud nové sezony je ve hvězdách Číst článek

Už v úvodu slavnostního odpoledne předali zástupci cenu také Pavlíně Filipovské. Předseda sdružení Václav Junek ji označil za legendu moderátorství, zpívání a herectví. Filipovská uvedla, že cena je pro ni pocta a stále se necítí být mistrem, ale tovaryšem. Poté byl oceněn písničkář, textař a spisovatel Josef Fousek. Cenou se chce chlubit vnukům a pravnukům.

Jako další laureáty oznámili Junek se Zemanem také zpěvačky Lucii Bílou a Helenu Vondráčkovou a zpěváka Petra Spáleného. Ani jeden z nich se dnešní akce nemohl zúčastnit. Bílá podle organizátorů dostane ocenění příští týden, za Spáleného ji převzala manželka Miluše Voborníková. I ta přitom byla mezi dnešními oceněnými.

„Musím vám říct, že se mi nikdy ani nesnilo, že bych tady s vámi byla takzvaně na jedné lodi, zvlášť při takové příležitosti,“ podotkla zpěvačka. Cenu převzal také zpěvák Dalibor Janda. Posledním oceněným se stal zpěvák, skladatel a hudebník Jiří Helekal.

V minulých letech byli oceněni například Karel Gott, Jiřina Bohdalová, Jiří Menzel, Jitka Molavcová, Václav Neckář a řada dalších umělců. Organizátoři se letošní pátý ročník rozhodli uspořádat v komornějším duchu. Dříve se akce konala v divadlech, podle Junka se však tentokrát rozhodli spíše pro styl přátelského setkání.