Jmenují se po řece Vltavě, jsou průsvitné a mají zelenou barvu. Když zaprší, můžete na jihočeských polích spatřit spoustu lidí, kteří chodí křížem krážem a hledají vltavíny. Tenhle český drahý kámen obestřený tajemstvím má teď svoji první sochu s názvem Na zelené vlně. Od soboty ji uvidíte v Týně nad Vltavou, kde bude součástí stálé expozice v městském muzeu.

Bronzové holínky od bláta obsypané vltavíny, tak vypadá první vltavínová socha na světě

„Je to model gumových holínek, na nich lpí bahno a čtrnáct krásných vltavínů,“ vysvětluje 52letý Robert Jelínek, který emigroval na konci 80. let do Německa.

Nápad na sochu dostal sochař ve chvíli, kdy se vrátil z pole, kde také hledal vltavíny, ale nic nenašel. Dokonce i prohledával bahno nabalené na svých botách, zdali mu na nich nějaký vltavín neulpěl.

Představení sochy je součástí celodenní sobotní akce v Sokolovně Týně nad Vltavou. V tamní sokolovně jsou pro návštěvníky připraveny přednášky, promítání filmu Zloději zelených koní, beseda se spisovatelem Jiřím Hájíčkem i burza vltavínů.