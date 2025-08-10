Sorry, Baby. Humor a absurdní momenty otevírají cestu k pochopení v okouzlujícím filmovém debutu
Originální mix absurdní komiky a traumatu, procítěnosti a vřelého objetí. Právě tím vyniká komorní snímek Sorry, Baby, který po festivalových uvedeních na Sundance, v Cannes a Karlových Varech právě promítají česká kina.
Snímek Sorry, Baby je jedním z objevů na poli amerického nezávislého filmu letošního roku. Natočila ho Eva Victor, jedenatřicetiletá režisérka, scenáristka a herečka, která v něm zúročila zkušenosti z psaní satirických skečů a programů, stejně jako schopnost přivést na plátno trauma, osamělost i pocit úlevy, například z mezilidských setkání plných pochopení.
České publikum Evu Victor zatím prakticky neznalo s drobnou výjimkou hlasové účasti na animovaném filmu režiséra Juliana Glandera s názvem Boys Go To Jupiter, který se aktuálně také objevuje na programech českých kin.
Hlavní hrdinka Sorry, Baby, bystrá a svérázně jednající Agnes, studovala společně se svou kamarádkou Lydií literaturu. Byla vynikající a tvůrčí studentkou a dnes dějiny literatury na své alma mater dokonce sama vyučuje. To, že stále působí na své původní katedře, pro ni má ale dvojsečný význam.
Traumatická událost
Během dokončování diplomové práce se Agnes stala traumatická událost, ze které se vymaňuje dodnes. Její život provází tíha minulosti, stejně jako momenty úlevy v osobním i pracovním životě. Návštěvy Lydie patří mezi nejkrásnější z nich.
Hlavní hrdinku často potkávají bizarní chvilky, které s jejím traumatem úzce souvisejí. Například když se Agnes stane členkou poroty u soudu, narazí na sympatického souseda Gavina (Lucas Hedges), kterého by jen ráda požádala o laskavost, anebo natrefí na náhodného postaršího muže na parkovišti, který je přítomný její panické atace.
Sorry, Baby tak dokáže umně vyjádřit jistou všudypřítomnost traumatu. Pro oběti se k němu po řadu let bohužel často vztahuje cokoliv dalšího v jejich životech. Úsměvný rozměr příležitostného nekonvenčního jednání má pro Agnes příčiny, které okolí často nemůže dohlédnout.
Evě Victor se daří nezlehčovat těžkosti, ale zároveň nepopírat, že život okolí jde dál takřka bez ohledu na ně, což přináší podivuhodné momenty všeho druhu.
Děj Sorry, Baby sledujeme vyprávěný nelineárně, s důrazem na různé roky, označené nikoli letopočtem, ale například „rok s dítětem“. Co se stalo, odhalujeme postupně a různé detaily tak nabývají významu až v kontextu. Jde ale o jednotně laděné sekvence od kameramanky Mii Cioffi Henry především do obrazů (pod)zimní melancholie.
Film si uchovává nemalou dávku překvapivosti, a to ve vztahu k ženským i mužským figurám v Agnesině blízkosti.
Humor a těžkost
Postava neznámého muže, kterou ztvárnil dvaašedesátiletý John Caroll Lynch, tak v epizodní roli dokáže víc než ti, kteří jsou „na Agnesině straně“ jen jaksi nominálně, jako například pracovnice univerzity, které pro hrdinku nemají lepší argument, než že jsou přece taky ženy.
Autenticita Sorry, Baby prostě tkví v tom, že jeho detaily nejsou šablonovité. Feminismus snímku (samozřejmě, chce se říct) netkví v paušálním odsuzování mužů. A oduševnělost nespočívá ve vnějškové vážnosti, ale v citlivosti drobných reakcí.
Animovaný Vlček má šanci na studentského Oscara. ‚Snažím se pracovat s náhodou,' říká autor Kastner
Číst článek
Film si projekcích na festivalu Sundance a v Cannes vysloužil přirovnání k seriálu Potvora (Fleabag), k upřímným a těkavým hrdinkám Grety Gerwig a k dalším dílům, která mají v centru moderní, inteligentní a sarkastické, ale zároveň křehké ženy.
Senzitivitu Evy Victor jde vztáhnout i k filmům jako je Jak mít sex (r. Molly Mannning Walker) nebo k vedení hereček režisérkami, jako je Kelly Reichardt ve filmech jako Jisté ženy.
Tato přirovnání nejsou od věci, ale neměla by zastřít původnost Sorry, Baby a jeho „předjarní pocit“. Agnes se potřebuje balit do dek a vyhledávat teplo, ale jaro je, věřme spolu s ní, za dveřmi.
Děl, která se snaží dnešnímu publiku poskytnout naději a překonání traumat a katastrofických potíží je jejich hlavním tématem, je řada. Sorry, Baby ale léčivou potřebu publika neexploatuje.
V osobité kombinaci humoru a těžkosti hledá hlavní hrdinka jednak odstup od sebe samotné, ale prozkoumává pro nás i povahu humoru jako takového. Pro Evu Victor totiž není jen prostředkem chvilkové úlevy, jak je to v komediích běžné. Ve vychýleném, trochu legračním momentu, kdy se Agnes cítí nesvá, jde i o nazření druhého v celé jeho křehkosti, což v ideálním případě otevírá cestu k péči a pochopení.