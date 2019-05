Stále nevíme, jaké má plány, říkají lidé z Národního divadla o novém šéfovi opery Hansenovi

„Na konkrétní otázku nikdy nedostaneme konkrétní odpověď,“ tvrdí zmocněnkyně Umělecké rady Sboru Národního divadla. Dva měsíce před nástupem nového šéfa Per Boy Hansena opery Národního divadla začíná být nálada v souboru napjatá. V pondělí 13. května současní šéfové opery první české scény sepsali otevřený dopis generálnímu řediteli Janu Burianovi, své podpisy k nim připojilo dalších víc než 330 zaměstnanců divadla. Praha 17:46 15. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Došli jsme k jménu Per Boy Hansena. Mimo jiné také proto, že s ním byl ochoten nastoupit také nový šéfdirigent Semjon Byčkov, vysvětlil šéf Národního divadla Jan Burian. | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: ČTK

Dopis obsahuje 31 otázek, které se týkají především Hansenovy koncepce a způsobu výběru nového uměleckého ředitele. Svůj podpis připojila také operní pěvkyně Eva Urbanová.

„Myslím si, že je v divadle celkově obrovská nervozita, protože nikdo neví, co bude dál. Proto vznikl i ten otevřený dopis,“ říká operní sólistka.

Vedení Národního divadlo oficiálně oznámilo angažmá norského divadelního režiséra na konci února. Podle některých pracovníků první české scény byl výběr Per Boy Hansena netransparentní.

Nejistota, kritická situace. Zaměstnanci Národního divadla píší řediteli, proč bude v čele opery Hansen Číst článek

„Oslovil jsem výkonného ředitele Opera Europe Nicholase Payna, který je bývalý úspěšný ředitel Anglické královské opery v Londýně a také národní opery v Londýně, aby nám pomohl s výběrem relevantního kandidáta,“ popisuje generální ředitel Národního divadla Jan Burian.

Na místo uměleckého ředitele operních domů nominovali celkem osm osobností. „Postupně jsme vedli debatu o tom, co bychom si jako vedení Národního divadla představovali a jaké jsou jejich plány. Až jsme došli k jménu Per Boy Hansena. Mimo jiné také proto, že s ním byl ochoten nastoupit také nový šéfdirigent Karl-Heinz Steffens,“ uzavírá Burian.

Nic jsme se nedozvěděli

Na svých webových stránkách zveřejnilo divadlo také stručný program příští operní sezóny, na kterém se podílel už nastupující umělecký ředitel. Podle zástupkyně Umělecké rady Sboru Národního divadla Lenky Šmídové se ale ani po osobním setkání s Hansenem nedočkali jasných plánů.

„Snažili jsme se dobrat přesných odpovědí a musím říct, že jsme se nic nedozvěděli. Na konkrétní otázku nikdy nedostaneme konkrétní odpověď,“ komentuje Šmídová výsledek úterní schůzky.

Za volbou nového uměleckého šéfa byl také generální ředitel České filharmonie David Mareček. „Z toho nástupu Per Boy Hansena jsem měl osobně radost, vzhledem k tomu, že je to zkušený operní manažer. Dostal jsem na něj doporučení i od našich stálých dirigentů. Jednak od Manfreda Honecka, který byl jeho blízkým spolupracovníkem mnoho let. A také od pana šéfdirigenta Byčkova, který s Hansenem v minulosti spolupracoval. Čistě profesně doufám, že Per Hansen v Praze bude,“ dodává šéf České filharmonie.

Současnému uměleckému řediteli Petru Kofroňovi vadí, že Hansen nemá dostatečné znalosti organizační struktury operních domů ani české legislativy.

„Musím bohužel říct, že si vybral pouze malý segment věcí, které se týkají chodu opery. Přeobsadil dva tituly. Nasmlouval, podle mě, absolutně zmateně a nekoncepčně nějaké sólisty. Seznámil nás s nějakou dramaturgickou vizí, která je většinou takzvaně mainstreamová, bez ohledu na dlouhodobě koncipovanou dramaturgii. A pak pro mě nějaké pofidérní zájezdy. To je všechno, co o těch následujících sezónách víme. Ale to řízení opery je tak o devadesát procent širší tematika, než nám byla představena,“ říká současný umělecký ředitel, kterého ve funkci nahradí od prvního srpna Per Boy Hansen.

Jeho spolupracovnicí by i nadále měla zůstat ředitelka Opery Národního divadla a Státní opery Silvia Hroncová, která je pod otevřeným dopisem také podepsaná.