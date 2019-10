Startuje desátá řada soutěže StarDance, v prvním kole se bude tančit na písně Karla Gotta

V sobotu startuje jubilejní desátý ročník taneční soutěže StarDance České televize. Ta se rozhodla přeorganizovat vysílání a věnovat program památce Karla Gotta, tančit se tak během večera bude na největší hity zesnulého mnohonásobného slavíka. V soutěži se letos představí například bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová, spisovatelka Radka Třeštíková nebo rybář Jakub Vágner. Praha 19:10 12. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Česká televize musela kvůli smrti Karla Gotta přeorganizovat celé vysílání. „Uctíme pana Karla Gotta tím, že soutěžní písně budou na jeho největší hity,“ řekl Radiožurnálu v sobotu Jan Potměšil, manažer vývoje ČT.

„Původně to byl plánovaný druhý díl a já jsem nadšený, že všichni soutěžící a celý štáb se tomu přizpůsobili. Udělali jsme maximum a věřím, že to bude důstojná pocta a že to diváky velmi potěší,“ dodal.

Během večera zazní průřez Gottových hitů od 60. let až do současnosti. Písně podle Potměšila vybírali tak, aby se na ně daly tančit jednotlivé tance.

Favorité soutěže

„Díky StarDance jsem zjistil, že chodit v pralese je něco zcela odlišného než chodit na tanečním parketě,“ uvedl rybář Jakub Vágner. „Musel jsem se naučit chodit, je to náročná disciplína,“ poukázal na úskalí tance jeden ze soutěžících, kteří trénují již od června.

Jubilejní desátý ročník StarDance přinese řadu novinek. „Máme tematické večery, téma filmová pohádka nebo téma svoboda, protože jsme vysíláni v den před 17. listopadem. Poprvé bude ve StarDance také detektivní příběh. A protože je to desátý jubilejní ročník, diváci uvidí v publiku vítěze všech řad,“ vyjmenoval Jan Potměšil.

Jak poznamenala ČTK, největšími favority desáté řady taneční soutěže StarDance jsou podle bookmakerů bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová (4:1 - 5,5:1) a herec Matouš Ruml (4,5:1 - 6:1). Jde na ně také většina sázek, i když jejich objem je nízký.

Soutěž letos nemá vyloženého outsidera, nejmenší šance na výhru mají podle bookmakerů rybář Jakub Vágner, zpěvák Ondřej Ládek alias Xindl X a spisovatelka Radka Třeštíková.

Stardance začíná už za pár hodin. První díl uctí pámátku Karla Gotta. @iROZHLAScz pic.twitter.com/dK6Hizr5qO — Jirka Stefl (@jirkastefl) October 12, 2019