Tanec je hrozně hezká věc, že skoro nejde, aby lidé kolem něj byli zlí, říká vítězka StarDance Pavlovičová

Spolu s Dominikem Vodičkou se stala královnou televizního parketu. Herečka Darija Pavlovičová zvítězila v aktuálním ročníku soutěže StarDance. „Na začátku jsem se bála, dlouho mi trvalo, než jsem si zvykla na veškerý tlak a stres, ale naučila jsem se s tím nějakým způsobem pracovat. Jsem ráda, že jsem nevypadla na začátku a mohla jsem si tím celým projít, protože mi to hrozně moc dalo," popisuje v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál. Rozhovor Praha 10:12 21. prosince 2023

Jak se natáčela upoutávka na hvězdárně, opravdu jste byli v Ondřejově?

Byli jsme tam v noci, natáčelo se to tak, že jsme přijeli, oblékli se a pak jsme dlouho čekali, s Dominikem jsme šli poslední, skončili jsme nějak ve čtyři, v pět ráno. Ale bylo to hezké, udělali jsme si tam fajn atmošku, dali jsme si pivo.

Ze začátku nám nikdo nevěřil, nikdo mě skoro neznal, ani bookmakeři nám nevěřili, ale říkali jsme si, že na to nebudeme brát ohled a užijeme si tancování, dokud v té soutěži jsem, říká Darija Pavlovičová

Když to otočíme v čase o kousek zpátky, tak jednoho dne Darije Pavlovičové někdo volá a řekne – nechcete do StarDance?

Ano, je to tak… Neřekla jsem, že jsem to nikdy neviděla, byla jsem zaskočená a zeptala jsem se, kolik mám času se rozhodnout, tak mi řekli, že toho času moc není, že do týdne nebo do dvou mám dát vědět. Tak jsem se snažila se rozhodnout, je to velké rozhodnutí, člověk si musí udělat nějaký plán v podstatě na rok dopředu, bylo to náročné.

Vysvětlili vám, proč zrovna vás oslovili?

Ne, ještě jsem se neptala, ale hrozně by mě to zajímalo, mě nikdo neznal v té době, samotnou mě to strašně překvapilo.

Když se sejde tým tanečnic a tanečníků, a teď tam přijde Darija, kterou nikdo nezná – jak vás vzali mezi sebe?

Úplně v pohodě, nebyl tam žádný problém, necítila jsem se odstrčeně, všichni jsme se hnedka skamarádili. Tanec je tak hrozně hezká věc, že skoro nejde, aby lidé kolem toho byli zlí, nese to s sebou hrozně hezkou atmošku a tanec to hrozně hezky spojuje.

Kdy jste začala číst sociální sítě po finále?

V podstatě hnedka… Nějaké komentáře byly brutální, ale nějak si z toho nic nedělám.

Víte, proč vybrali Dominika Vodičku k vám?

Vím. A bylo to vlastně vtipné, protože tomu ještě předcházela schůzka s celým kreativním centrem a položili mi dotaz, jaký typ tanečního partnera bych chtěla, jestli hodného nebo přísného. A já jsem na ni nebyla schopná odpovědět, řekla jsem, že něco mezi. A dostala jsem něco mezi, co se střídá – hodný, přísný.

Už máte vybranou zemi, kam si chcete odjet odpočinout?

Už mám i letenky – pojedu na Bali. Nejdřív jsem chtěla na Nový Zéland, pak jsem si řekla, že na Kostariku, a nakonec to je na Bali.

Nemají o vás rodiče obavy, když si takhle sbalíte sama batoh a odjedete na druhý konec světa?

Mají, samozřejmě že mají, ale co s tím mají dělat…

Který tanec ve StarDance byl pro vás nejtěžší?

Každý z nich byl těžký, ale asi když jsem se učila sambu, tak to pro mě bylo těžké, když se budeme zaměřovat na technické věci, na tanec samotný. Ale jinak těžké bylo deváté kolo, protože jsme měli jenom tři, čtyři dny se naučit dva těžké tance, takže těžkých věcí tam bylo vlastně víc.

Ten taneční, tedy sportovní výkon udělal něco s vaším tělem?

Udělal, cítím se mnohem silnější, dokonce mám i svaly na rukou, což jsem předtím neměla.

A co to udělá s duší, když tam nastupuje dvaadvacetiletá mladá herečka, kterou málokdo zná? Na začátku bylo vidět, že ten svět vám nebyl úplně vlastní?

Nebyl, všeho jsem se bála, dlouho mi trvalo, než jsem si zvykla na veškerý tlak a stres, naučila jsem se s tím nějakým způsobem pracovat, nějak to v sobě zpracovat. V tomhle je to skvělé, jsem ráda, že jsem nevypadla na začátku a mohla jsem si tím celým projít, protože mi to hrozně moc dalo, vnitřní sebevědomí, práci se svými emocemi.

