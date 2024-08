Státní dohled? ‚Myslet si, že když není grant, tak není kultura, není správné,‘ říká slovenský distributor

Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová plánuje více dohlížet na rozdělování peněz z Audiovizuálneho fondu nebo z Fondu na podporu umenia. Přichází po Slovenském národním divadle a Slovenské národní galerii, jejíž šéfy ministryně odvolala, na řadu filmové odvětví? „Společnost se musí začít chovat víc samostatně,“ komentuje distributor a provozovatel kin Ivan Hronec možné omezení grantů. Bratislava/Praha 15:26 23. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Současný systém ministerstva kultury umožňuje volně nakládat s pojmem „umění“, říká distributor Ivan Hronec (ilustrační foto) | Zdroj: Film Europe

„Ani kinařská, ani distribuční komunita ještě necítí výrazný tlak na změny v programech nebo ‚vyhazování‘ filmů,“ popisuje současnou situaci na slovenské kulturní scéně filmový distributor Ivan Hronec, který vlastní také dvě kina. Jedno v Praze a druhé v Bratislavě.

„Není tu ještě kultura samoregulace. Nikdo to tímto způsobem necítí, ale lidé už evidují, že pokud by šli do nějakého výrazného excesu, tak mohou přijít následky.“

Právě autocenzuře slovenských umělců může nahrát i vystoupení náměstka slovenského ministra životního prostředí Štefana Kuffy. Ten v neděli přerušil divadelní představení Národního divadla Košice v jedné z vesnic na východním Slovensku. A to kvůli tomu, že součástí představení byl podle slov náměstka „perverzní film“. Ten nebyl vhodný pro přítomné dětské diváky, kteří přišli za doprovodu rodičů.

Pořadatelé festivalu se omluvili za to, že dopředu neinformovali o vhodnosti představení pouze pro dospělé. Slovenské Národní divadlo ale dodalo, že situace nikoho neopravňovala zasahovat do představení a vyhánět diváky.

Co bude s granty?

„Společnost se musí začít chovat víc samostatně,“ pokračuje Ivan Hronec v reakci na to, že tamní ministerstvo kultury s Martinou Šimkovičovou (SNS) v čele plánuje více dohlížet na rozdělování peněz z Audiovizuálneho fondu nebo z Fondu na podporu umenia.

„To, že si my všichni v kultuře myslíme, že když není grant, tak není kultura, není správné. Protože v momentě, kdy bude granty kontrolovat někdo, kdo bude mít úplně irelevantní a bláznivé názory, tak tak kultura opravdu nebude. Proto je potřeba sledovat také aktivitu, které je v soukromých rukách a dělá kulturní produkty,“ míní Hronec.

„My jsme v minulosti byli často obviňováni, že jsme s. r. o., které se řídí tržním mechanismem, a při tom promítáme festivalové a umělecké filmy. Podle některých to nebylo v pořádku, protože na podobných věcech se nemá vydělávat. A teď si myslím, že je tu ta odpověď. To, že můžu takto mluvit a nemusím žádný film vytahovat z našeho programu, znamená, že o něm rozhoduji já. Ne stát ani instituce, která mi poskytla grant,“ vysvětluje.

Bouřlivou reakci vyvolalo také odvolání ředitelky Slovenské národní galerie a ředitele Slovenského národního divadla.

„Majorita naštvaných vůči současnému vedení státu je opravdu silná a bezprecedentní. Společnost je každým dnem víc a víc uzavřená. Paní ministryně kultury je bývalá moderátorka, mimochodem moje kolegyně z Markízy (slovenská soukromá televize – pozn. red.),“ podotýká Hronec.

„Pak prošla turbulentním pracovním životem. Odešla z několika politických stran, takže pro ni jsou odchody modus operandi, který zažila už několikrát. A je to proto, že má ‚kulturu youtubera‘. To znamená, že ten akt toho zaujetí je nejpodstatnější. V tom jsou si velmi podobní se státním tajemníkem Štefanem Kuffou. Oni potřebují hlavně zaujmout. Už to, že se o tom bavíme, je jejich vítězství,“ komentuje Ivan Hronec s tím, že teď nezbývá než připravit mechanismy, které v budoucnu rychlé likvidaci kultury zabrání.

„Kdybych měl moc to změnit, tak řeknu, že bychom měli restrukturalizovat okamžitě své aktivity i v kulturní oblasti tak, aby nebyly finančně založené jenom na jednom zdroji. To se nedá udělat za jeden den, možná ani ne za rok. Nicméně způsob financování kulturních aktivit, který je stoprocentně závislý na státu, znamená, že berete riziko, že se podobná situace může stát. Ono se to tři desítky let nestalo, teď se to ale děje,“ říká Hronec.

Co je a není umění?

Současný systém resortu kultury umožňuje také volně nakládat s pojmem „umění“, dodává provozovatel kin a distributor Ivan Hronec.

„My jsme vytvořili ten systém tak, že člověk, který tam přijde a řekne: ‚Víte co? Já myslím, že toto je umění. A mám na to právo, protože mám mandát a vykonávám ho.‘ Na to můžete reagovat, že se ten člověk mýlí. Je to ale názor proti názoru. Paní ministryně Martina Šimkovičová často říká, že ví, že ji nemají oponenti rádi, ale dejte mi argumenty. To ale není řešení. Musíme mít mechanismus, který zabrání tomu, aby si někdo vůbec dovolil říct: ‚Toto je umění a toto není umění.‘“

Proti krokům slovenské ministryně Šimkovičkové protestovaly v ulicích Bratislavy tisíce lidí. Organizátoři protestu připomněli, že v zimě petici za odstoupení ministryně podepsalo celkem 190 tisíc lidí. Teď připojilo podpis pod současnou výzvu za několik dní 175 tisíc osob. Opozice svolala také mimořádné parlamentní schůze, na kterých chtěla jednat také odvolání šéfky resortu kultury. Vládní koalice ale schůze zablokovala.