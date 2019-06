Poškozují pověst Národního divadla, říká herec Jiří Štěpnička o stávkové pohotovosti v opeře

Činohra ani balet pražského Národního divadla nepodporují stávkovou pohotovost operního souboru. Jeho odbory do ní vstoupili ve středu a jejich zástupce uvedl, že mají podporu napříc Národním divadlem. Proti těmto výrokům se ohradil herec a předseda odborářů činohry Jiří Štěpnička. Mediální výstupy operních odborů podle Štěpničky poškozují celé Národní divadlo. Praha 18:18 27. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Štěpnička | Zdroj: Profimedia

Jaká je situace v Národním divadle, ptám se vás jako odboráře činoherců?

Jeden člen, který se jmenuje Jakub Hrubý, on je sborista, nebo lépe řečeno byl, zpívat neumí, na jevišti se stydí, realizuje svůj život tím, že furt někde něco kecá o Národním divadle. Lže, jako když tiskne. Nechápu, že si osobuje právo mluvit za celek, který vůbec ani nezná, čímž myslím činohru.

Jaká je tedy nálada v činohře?

Není žádné napětí, a pokud jsem mluvil s kolegy z baletu, tak tam taky ne.

Čím si to vysvětlujete současný stav mezi odboráři v opeře?

Pan Hrubý je člověk, který umí dost zručně hovořit a dovede oblbnout lidi. Situace je taková, že operní sbor prostě netvoří tu hodnotu představení. A on má pocit, že chce to divadlo řídit.

Poškozuje to podle vás pověst Národního divadla?

Bezesporu. A mě to strašně rozčiluje.