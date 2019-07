Nejvíc v historii. Filmy studia Disney za letošní rok vydělaly už v přepočtu 176 miliard korun

Studio Walt Disney překonalo svůj vlastní rekord z roku 2016 krátce poté, co se jeho film Avengers: Endgame se stal nejvýdělečnějším snímkem všech dob. Je přitom teprve červenec a do konce roku má Disney v plánu uvést do kin ještě například pokračování filmu Ledové království nebo závěrečný díl trilogie Hvězdných válek (Star Wars). Filmy letos vydělaly zatím 7,67 miliardy dolarů (176 miliard korun), píše televize CNN. Los Angeles 11:50 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Logo společnosti Disney na burze v New Yorku | Foto: Brendan McDermid | Zdroj: Reuters

Celkem tři filmy od společnosti Disney podle CNN letos celosvětově utržily přes miliardu dolarů. Kromě snímku Avengers: Endgame, který završuje ságu z epického světa marvelovských superhrdinů a vydělal již 2,79 miliardy dolarů (v přepočtu asi 63,5 miliardy korun), se dále jedná o akční film Captain Marvel nebo hraný remake animovaného filmu z roku 1992 Aladin.



K hranici miliardy dolarů se dále blíží animované filmy Lví král a Toy Story 4: Příběh hraček, který se v českých kinech objeví v srpnu. Zároveň je pět letos nejvýdělečnějších filmů ve Spojených státech od studia Disney.



„Globální dominance Disney je odrazem toho, co se stane, když máte ve filmu jedny z největších značek,“ řekl CNN analytik Paul Dergarabedian. Disney má podle něj také velmi silný marketing. Dergarabedian nepředpokládá, že by se do konce roku objevila výrazná konkurence. Druhá polovina roku bude však podle něj silnou pro všechny.

Firma zaznamenala i finanční neúspěchy v podobě filmů Dumbo a X-Men: Dark Phoenix, poukázal magazín Variety.



Společnost Walt Disney vlastní například výrobce animovaných filmů Pixar Animation Studios, filmovou a nakladatelskou společnost Marvel Entertainment či filmové studio Lucasfilm. V březnu dokončila převzetí zábavních aktivit společnosti 21st Century Fox.



Ve Spojených státech má Disney zhruba 40procentní podíl na trhu.