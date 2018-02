Co přinesl Super Bowl? Nápadité reklamy, filmové upoutávky i zpívajícího Justina

Finále ligy amerického fotbalu není jen o sportu samotném. Televizní přenos je plný zajímavých reklam i nových filmových trailerů. I proto je Super Bowl pravidelně nejsledovanějším přenosem roku a cena třicetivteřinového spotu je víc než 5 milionů dolarů. Co všechno se odehrálo během dvaapadesátého Super Bowlu? Minneapolis 8:24 5. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záběr na poločasové vystoupení Justina Timberlakea během Super Bowlu | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Hudba

Hymna od Pink

Úvodní část jako obvykle patří americké hymně. Tu si letos zapívala americká zpěvačka Pink.

Poločasové šílenství

Nejsledovanější částí přenosu tradičně není vyvrcholení zápasu, ale poločasové vystoupení, kde často vystupují největší hudební hvězdy. Tento úkol letos připadl na Justina Timberlaka, který se tak během poločasové show představil už potřetí. Zatímco v minulých letech byl členem boybandu ‘N Sync nebo doprovodem zpěvačky Janet Jackson, tentokrát byl poprvé sám hlavní hvězdou. Předvedl průřez svých největších hitů a dal vzpomenout i na zpěváka Prince.

Filmové ukázky

Mission: Impossible – Fallout

Série Mission: Impossible přichází už se šestým dílem. Tom Cruise ani tentokrát nehodlá ustoupit od akce a nebezpečných kaskadérských kousků. Kromě něj se v červenci ve filmu objeví i další Henry Cavill, Simon Pegg nebo herečka Rebecca Ferguson.

Jurassic World: Fallen Kingdom

S pokračováním přichází Jurský svět. Tentokrát s podtitulem Fallen Kingdom. Opět nás tak čeká návrat na ostrov plný nebezpečných dinosaurů. V hlavní roli se vrací Chris Pratt s Bryce Dallas Howardovou. Očekává se i návrat Jeffa Goldbluma z prvního Jurského parku. Premiéra v červnu.

Avengers: Infinity Wars

Avengers už svou první upoutávku vypustili dříve. Vzhledem k tomu, že by se ale mělo jednat o jeden z největších filmů roku, ani oni neodolali možnosti využít upozornit na sebe v krátkém spotu. Do kin dorazí začátkem května.

Solo: A Star Wars Story

Sólový film oblíbeného pilota Hana Sola trpěl drobnými porodními bolestmi, ale teď se konečně ukazuje s prvními záběry. Další samostatný film ze světa Hvězdných válek láká Alden Ehrenreicha jako mladší verzi Herrisona Forda. Fanoušci se budou moci přesvědčit v květnu.

Westworld

Super Bowl posloužit i televizním upoutávkám. Jedna z nich lákala na druhou sérii seriálu Westworld od stanice HBO. Ta nabízí mix sci-fi a westernu a její první řada sklidila velmi pozitivní ohlasy. V hlavních rolích například Anthony Hopkins, Ed Harris nebo Evan Rachel Woodová. Druhá řada startuje v dubnu.

Jack Ryan

I další trailer láká na seriál, tentokrát ale zcela nový z dílny Amazonu. Nové seriálové adaptace se dočká populární analytik CIA Jack Ryan známý z knih Toma Clancyho i z několika filmových zpracování. Hlavní role se po Alecu Baldwinovi, Harrisonu Fordovi, Benu Affleckovi a Chrisu Pineovi se nyní ujímá John Krasinski, známý ze seriálu Kancl. Premiéra je zatím plánována na srpen.

Reklamy

Amazon

K Super Bowlu ale kromě trailerů patří především reklamy. A často jsou do nich obsazovány známé tváře. Takovým případem je například reklama společnosti Amazon na její systém Alexa. Mihne se tu například kuchař Gordon Ramsay nebo herečka Rebel Wilsonová.

Kia

Automobilka Kia vsadila ve svém spotu na zpěváka kapely Aerosmith Stevena Tylera. Ten si ve spotu zahrál automobilového závodníka, který díky jízdě v novém vozu mládne.

Jeep

A Jurský park ještě jednou. Jeff Goldblum se do své slavné role doktora Malcolma převtělil i v reklamě pro Jeep. I tentokrát ujíždí před tyranosaurem.

Budweiser

Tradiční společností, která představuje na Super Bowlu své reklamy je i Budweiser. Americký výrobce piva ale tentokrát přišel se spotem, kde naopak pouze výrabí zásoby vody. A ty následně posílá lidem zasažených hurikánem. To vše za doprovodu písně Stand By Me.

Tourism Australia

Zajímavou kampaň spustila Tourism Australia se snahou nalákat k protinožcům více turistů. První reklamy se dostaly ven už před finále NFL. Koncept je pojatý jako nové pokračování slavné autralské série Krokodýl Dundee. A mihnou se zde téměř všechna australaská herecká esa jako Hugh Jackman, Chris Hemsworth, Russel Crowe nebo Margot Robbie.

NFL

A krátký spot si připravila i samotná liga amerického fotbalu NFL. Ta přišla s reklamou, kde si dvě z hvězd současné ligy připraví zajímavou oslavu. A ta až nenápadně připomíná tanec z Hříšného tance.