Květnový koncert Tata Bojs bude výjimečný, ozvučení bude takové malé kouzlo, slibuje Milan Cais

Milan Cais, frontman kapely Tata Bojs, mluvil s Lucií Výbornou o tvorbě textů pomocí skic nebo procesu vzniku obalu nového alba. „Pro jakéhokoli tvůrce je důležité neustále přijímat inspirační zdroje," tvrdí. Co v poslední době ovlivnilo jeho? V čem bude koncert v O2 universum speciální? A jak vede děti ve výtvarné výchově? Poslechněte si celý rozhovor. Host Lucie Výborné Praha 4. května 16:45 4. května 2022

Tata Bojs představí 11. května nové album na koncertě v O2 Universum. Na co se můžeme těšit?

Bude to jeden z těch výjimečných koncertů. Jsme klubová kapela a jednou za čas sobě a fanouškům uděláme radost takovýmhle velkým spektáklem. Je to koncert, který se chystá více než dva roky.

Kromě toho, že tam bude nová scénografie, kterou jsem dlouho piloval – taková plastická projekční plocha, která bude prohnutá do špičky, takže promítnuté vizualizace tam budou běhat v takovém 3D modelu –, je tam ještě velká specialita zvuková.

Ideální stereo

Existuje nový revoluční systém zvuku L-ISA. Tenhle systém funguje jako takové malé kouzlo. Klasický koncert se zvučí dvěma klastry na stranách a ideální stereospot je někde uprostřed. A tenhle systém zařizuje to, že na každém místě sálu má návštěvník ideální stereo.

Kromě toho je tam takzvaná imerzivní část. Je to takový všeobjímající zvuk. Jako když přijdete do kina, kde to opravdu hraje pěkně, a slyšíte tam třeba i vlak, jak jede zezadu dopředu. Tenhle pocit může na koncertu nastat taky.

Připravili jsme si koncert důkladně a rozmíchali ho do tohoto systému Lisa. Dobabrali jsme se po letech příprav, že to 11. května bude představené v premiéře. A podtrhnul bych, že jsme první česká kapela, která tenhle systém představí publiku.

Tvořit je potřeba vědomě

Jako mentor pracujete v projektu MenART, který je pro žáky a učitele základních uměleckých škol. Kdybych byla v té třídě, co bych od vás slyšela, co bychom tam spolu dělali?

Zkusím to vyložit na příkladu. Přijde třeba holčička, která poměrně dobře kreslí, ale kreslí takové ušuftěné kresbičky, třeba si neustále kreslí svoji ruku. A je to desetkrát, dvacetkrát opakovaná věc. A já se s ní v debatě snažím dostat k tomu, proč to dělá tak, jak to dělá. A jestli by nechtěla třeba zkusit – pokud ji ta ruka tak fascinuje a zajímá – ponořit ji do nějaké barvy, dělat s ní obtisky… Zkrátka přistoupit k tomu tématu z jiného úhlu pohledu, možná trochu koncepčnějšího.

A hlavně se s nimi snažím dopátrat toho, proč zrovna dělají to, co dělají. A pokud nevědí, tak najít nějaký moment, aby to věděli. Protože to je v umění nejdůležitější. Vědět, proč dělám tohle a ne ono.

Fascinovaně vyprávíte o keramických výtvorech své dcery. Tenhle stav mysli by měl mít výtvarník pořád, ne? Dokázat se na umění dívat...

Určitě. Taky je strašně důležité pro jakéhokoli tvůrce neustále přijímat inspirační zdroje. Po dlouhé době jsem se teď ocitl ve Vídni v Albertině. Úplně jsem zaplesal, jak pro mě bylo přínosné vidět opravdu kvalitní umění. A vyvolalo to ve mně obrovskou chuť něco dělat.

Když mi dochází síly nebo chuť, je pro mě důležité se někam jít podívat. Na kolegy nebo na legendy, aby se člověk dostal do modu té chutě. Když je tam obrovská chuť, generuje to strašnou sílu a velkou energii, a pak tvorba jede jako po másle. Mám s tím osobní zkušenost.

K čemu vede Milan Cais své dcery? Jakou hudbu ho baví pouštět v radiu? A co dělá v ateliéru, když je tam sám? Poslechněte si celý rozhovor.