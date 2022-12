Alžběta II. jako stará jachta nebo televize. Nová série Koruny lavíruje na pokraji trapnosti, míní publicistka

Pátá řada seriálu Koruna (The Crown) na Netflixu pojednává převážně o okolnostech rozpadu vztahu princezny Diany a prince Charlese a sklízí negativní reakce. „Tato sezóna seriálu je nejhorší. Projevilo se na ní scenáristické zacyklení autora Petera Morgana a jeho záliba v metaforách, které jsou těžkopádné, začala být na hranici trapnosti. Máte pocit, že metafory vám seriál křičí do ucha,“ tvrdí filmová a televizní kritička Táňa Zabloudilová. Praha/Londýn 18:20 3. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Autor série Morgan v páté řadě Koruny vytváří metaforu stárnoucí královny Alžběty II. jako jachty, kterou kdysi Alžběta křtila a která technicky za několik dekád její vlády technicky zastarala, anebo televize, kterou jde naladit jen stěží a nechytá nové programy.

Pátá řada seriálu Koruna, která pojednává o princezně Dianě, princi Charlesovi a o okolnostech rozpadu jejich vztahu v 90. letech, sklízí negativní reakce

„Také se na páté sérii projevilo, jak sám Morgan změnil náhled na královskou rodinu. Nejlepší na Koruně bývala její interpretační otevřenost. Mohl se na to dívat jak skalní roajalista, tak člověk, který by monarchii zrušil. A seriál jim servíroval spoustu podnětných myšlenek. To se dařilo až do páté série, kdy je příliš vidět, co si Morgan myslí. a na 90. léta má docela stereotypní pohled,“ upozorňuje Zabloudilová.

Zástupkyně šéfredaktora časopisu Forbes Irena Cápová vyzdvihuje hlavně první dvě série. „Byly to opravdu skvělé učebnice moderních dějin. Ale už tehdy jsem se ošívala při tom, co bylo ztvárněno za zavřenými dveřmi. To byla čistá fikce, co si řekli Alžběta a Philip na líbánkách a když mu přišla nebo nepřišla na první nevěru. Jsem příznivce monarchie a tohle jsem opravdu těžko snášela,“ přiznává.

„Lidé v mém okolí to totiž brali za realitu. Když byl perfektně ztvárněn Winston Churchill nebo Margaret Thatcherová a to, co se dělo v britském parlamentu, tak je přece jasné, že princ Philip královnu podváděl. A tohle v posledních dvou řadách seriálu gradovalo.“

S tím publicistka Zabloudilová souhlasí: „To, kam se Morgan pouští, občas překračuje míru vkusu. Taky jsem překvapená, že v poslední sezóně nechává dokonce prince Charlese konspirovat za zády královny s premiérem Johnem Majorem a v náznacích si tam říká o podporu vlastní sobě. To mi přijde dost odvážné.“

Zároveň si Zabloudilová myslí, že i přesto dělá seriál královské rodině velkou službu:

„Při všech jednotlivostech, které mohou vadit, si myslím, že je to především obhajoba jejich rozhodnutí, i když některá mohou být smyšlená. Sám Morgan říká, že se během první a druhé série stal roajalistou a že otočil A teď je tam jeho stanovisko znát, královskou rodinu vykresluje jako oběti.“

Intimity a zacyklenost

Pátá série se věnuje také mimomanželským vztahům prince Charlese a princezny Diany, na obrazovkách je ztvárněna i kauza úniku intimního rozhovoru mezi Charlesem a jeho milenkou, dnes manželkou Kamilou.

„Vadí mi, jak to víc směřuje k trapnosti. Rýpat se v tomhle stále dokola je ubohé a opravdu to vypadá, jako když se Morgan zacykluje a jako by nevěděl, co říct dalšího,“ kritizuje Cápová z Forbesu.

Zabloudilová upozorňuje, že část věnovaná takzvané tampongate, tedy kauze s obsahem intimního rozhovoru mezi Charlesem a Kamilou, má v sérii svůj smysl.

„Seriál nemohl vynechat to, jak v 90. letech média přitvrdila, začala éra tabloidu a Diana a ostatní členové královské rodiny se stali v určitém smyslu štvanci, to bylo tehdy nové. A tampongate má svůj význam v tom, že obhajuje právě Charlese. Celá série ho obhajuje a princeznu Dianu ukazuje jako naivní, emocionální a ukřivděnou oběť, vůbec nevysvětluje její auru,“ tvrdí Zabloudilová.

A zacyklenost série dokládá dílem, který se věnuje vraždě ruské carské rodiny Romanovců:

„Tato epizoda je ve skutečnosti věnovaná Alžbětě, která tam může obhájit svoje hodnoty a obdiv ke královně Viktorii. Pokud já bych byla dramaturg, tak tohle bych škrtla jako první.“

Pro šestou sezónu proto Zabloudilová přeje Morganovi hlavně to, aby k sobě do týmu přizval někoho mladšího, kdo může seriál dál posunout. Stejně jako se současný král Karel III. snaží modernizovat britskou monarchii, doplňuje Cápová.

